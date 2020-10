Chiara Ferragni sconvolgente, addio capelli biondi: ecco il nuovo look della nota influencer.

Lei è una delle influencer più amate e seguite al mondo. Ed è in attesa del suo secondo bebé. Si, parliamo proprio di lei, Chiara Ferragni, che partendo da un semplice blog personale, ha creato un vero e proprio impero digitale. Oggi, il profilo Instagram di Chiara conta ben 21,3 milioni di followers. Ed è proprio attraverso Instagram che, qualche giorno fa, la splendida moglie di Fedez ha annunciato che saranno presto genitori bis! Una dolcissima foto del piccolo Leone Maria, con il fotogramma dell’ecografia nella manina. Un post che ha fatto impazzire i fan della coppia, ma anche quello pubblicato qualche ora fa da Chiara non è passato inosservato. Il motivo? La influencer è irriconoscibile: addio ai capelli biondi, con cui siamo abituati a vederla da sempre. Ecco come si è mostrata.

Chiara Ferragni sconvolgente, addio capelli biondi: il nuovo look sfoggiato dall’influencer su Instagram

Ormai è ufficiale: i Ferragnez stanno per allargare la loro meravigliosa famiglia! Quella che era una voce è diventata realtà: Chiara è incinta del suo secondo bambino, e i fan sono pazzi di gioia. Fan che, da ormai tantissimi anni, seguono costantemente le ‘avventure social’ della coppia, che ama condividere foto e video delle sua giornate. E lo scatto postato poco fa dall’influcer ha letteralmente sconvolto i followers. Il perché è evidente: Chiara sfoggia una folta chioma scura, abbandonando gli iconici capelli biondi. Un cambiamento ‘shock’ per la Ferragni, che ha fatto del biondo una delle sue caratteristiche principali. Ma attenzione, nella didascalia del post è svelato il piccolo ‘trucchetto‘:

Ebbene si! Il cambio look di Chiara non è reale, ma un semplice trucco di scena, per il nuovo video del brano di Fedez, Bella Storia, di cui è la protagonista femminile. I fan possono stare tranquilli, quindi: la chioma bionda della Ferragni è ancora intatta. Anche se, una cosa è certa: Chiara è semplicemente meravigliosa sia in versione mora che in versione bionda. E voi, quale dei due look preferite per la nota influencer?