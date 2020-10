‘Dove Sono Oggi’, Mascia Ferri si racconta a 19 anni dalla sua prima esperienza televisiva: “Dopo il GF non potevo uscire sola per strada, con Alessandro ora…”, ecco le sue parole ai nostri microfoni.

Vi ricordate di lei? Tutti l’abbiamo conosciuta come la ‘panterona’ della seconda edizione del Grande Fratello. Mascia Ferri è stata senza dubbio una delle concorrenti che hanno fatto la storia del reality di Canale 5, per la sua simpatia, genuinità e anche per la grande femminilità che ha portato nella casa più spiata d’Italia. Sincera, bella e prorompente, l’allora barista e ragazza immagine ha decisamente lasciato il segno nel programma, all’epoca condotto da Daria Bignardi. In quella edizione, che andò in onda nel 2001, Mascia arrivò infatti sesta, uscendo a due settimane dall’ultima puntata. Un percorso durato 78 giorni, il suo, e seguito da una serie di apparizioni televisive e dal ruolo di inviata per ‘Mezzogiorno in famiglia’ e ‘Scherzi a Parte’. Il cammino di Mascia al GF fu caratterizzato anche dall’inizio di una storia d’amore, quella con il dentista napoletano Alessandro Lukacs. I due cominciarono la loro frequentazione nella casa e poi hanno continuato a stare insieme per circa due anni. Ma come sono oggi i loro rapporti? Mascia lo ha raccontato ai nostri microfoni, parlando anche della sua attuale situazione sentimentale e lavorativa: ecco cosa ci ha detto.

‘Dove sono oggi’, Mascia Ferri: “Dopo il GF non potevo uscire sola per strada, con Alessandro è finita perché…”

Ciao Mascia, come mai nel 2001 hai deciso di partecipare al Grande Fratello?

“Partecipai ai provini in modo totalmente casuale, accompagnando una mia amica. Presero me alla fine e devo dire che è stata un’esperienza unica, che ricorderò tutta la vita”.

Sei stata una grande protagonista della tua edizione, perché hai messo in mostra bellezza, simpatia e forte personalità. Quali sono i tuoi ricordi?

“Ho un ricordo molto bello, ma anche un po’ difficile, perché ai tempi la casa non era confortevole come ora. Gli spazi erano molto più ristretti e la convivenza con 14 persone ti metteva a dura prova, ma l’ho presa con leggerezza e mi sono molto divertita”.

Nella casa hai avuto una storia d’amore con Alessandro Lukacs, che poi è continuata anche fuori. Come mai è finita?

“Nella casa ho incontrato Alessandro, una persona meravigliosa, molto educata e molto simpatica. La nostra storia è durata anche fuori dalla casa per un periodo, poi i nostri caratteri erano troppo diversi e ci siamo lasciati”.

Tu e Alessandro vi siete mai più sentiti? In che rapporti siete oggi?

“No, ad oggi non ci sentiamo, anche perché io ho una famiglia e lui pure ed entrambi siamo presi dalle nostre attività lavorative. Ma ci siamo lasciati in buoni rapporti”.

È vero che dopo il GF hai avuto un periodo difficile, durante il quale hai assunto anche una guardia del corpo?

“All’uscita dalla casa mi sono ritrovata una popolarità molto forte e per i primi due anni non potevo uscire sola per strada, perché ero invasa dal calore della gente. Questa è stata una risposta molto bella, ma la gestione era complicata e dovevo girare sempre con una persona vicina. Sono stata anche un’icona di stile per il mio taglio e colore di capelli. Tutto questo non me lo aspettavo!”

Mascia oggi: marito, figlie e il lavoro da imprenditrice

Dopo il GF hai fatto delle esperienze televisive, ma perché poi hai deciso di allontanarti dal mondo dello spettacolo?

“Perché la mia vita ha preso un’altra strada. Ho cominciato ad avvicinarmi sempre più alla mia città nativa, perché dopo varie esperienze in tv avevo cominciato a fare più che altro comparsate nei vari salotti televisivi e questo non mi soddisfaceva più. Io sono una persona intraprendente ed ho bisogno di sentirmi realizzata. Nel frattempo ho anche conosciuto mio marito (Cristiano Ricciardella ndr), un imprenditore di locali notturni ai tempi. Da lì è stato tutto molto fulmineo, sia il matrimonio che l’arrivo di mia figlia Nina (oggi Mascia ha due figlie, Nina e Lola ndr)”.

Come si svolge oggi la tua vita personale e lavorativa?

“Adesso il mio lavoro si svolge con mio marito. Insieme abbiamo creato una società che ad oggi gestisce 6 locali”.

Torneresti adesso in TV? A quale programma ti piacerebbe prendere parte?

“Non ti nego che se mi dovesse arrivare una proposta interessante dal mondo televisivo la accetterei. Però deve essere davvero molto interessante, perché non lascerei mai la mia posizione lavorativa e la mia famiglia per una semplice apparizione”.