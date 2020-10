Eva Grimaldi esce allo scoperto, notizia bomba: ecco la rivelazione shock

La celebre attrice Eva Grimaldi ha sganciato una notizia bomba e deciso di uscire allo scoperto: ecco la rivelazione shock.

Eva Grimaldi sgancia una bomba e decide di uscire allo scoperto (fonte Instagram)La celebre attrice Eva Grimaldi, originaria di Verona, è stata ed è ancora un’icona di bellezza e fascino senza tempo. Protagonista di svariate fiction di successa, modella di molti servizi fotografici e concorrente di Pechino Express, la sua è una carriera brillante e di successo. Eva Grimaldi ha sganciato una notizia bomba al settimanale Chi e ha deciso di uscire allo scoperto e dire tutta la verità: “Lo avrei sposato”, ha dichiarato. Di cosa parliamo? Della vicenda iniziata all’interno della Casa del GF Vip che ha dato vita ad un vero e proprio caso mediatico dai risvolti incredibili. L’ingresso di Gabriel Garko e il suo toccante incontro con Adua Del Vesco durante il quale l’attore ha fatto coming out, rivelando che la storia d’amore con l’attrice era falsa e costruita, è stata solo la miccia. Mentre all’interno della casa più spiata d’Italia continua a regnare il dubbio, Eva Grimaldi ha deciso di dire la sua e sganciare una notizia bomba proprio su Gabriel Garko.

Eva Grimaldi sgancia un’altra notizia bomba su Gabriel Garko

Eva Grimaldi ha fatto il suo personale coming out nel 2017 ed è ora felicemente sposata con Imma Battaglia. In seguito alle dichiarazioni di Gabriel Garko, che si è detto ora libero di essere se stesso, anche l’attrice ha voluto dire la sua verità e ha fatto una rivelazione shock. Eva Grimaldi ha sganciato un’altra bomba in questo scenario già complicatissimo spiegando che anche la storia vissuta da lei con Gabriel Garko era finta, costruita. L’attrice ha tenuto a precisare che tra loro non ci sono mai stati rapporti intimi ma che la loro amicizia è vera e sincera e hanno condiviso un amore che li lega ancora adesso, anche se non di tipo romantico. Eva Grimaldi ha anche affermato che avrebbe potuto arrivare perfino a sposare Gabriel Garko e fare un figlio con lui, sebbene tra loro non ci fosse alcuna fisicità. Nonostante la loro relazione sentimentale non fosse reale, l’affetto che li lega è puro e sincero.

Cosa ne pensate di questa notizia bomba sganciata da Eva Grimaldi?