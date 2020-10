Federica Panicucci, attimi di panico a Mattino 5: rissa assurda, terrore in diretta; cosa è accaduto durante la puntata.

Attimi di panico, durante la puntata di Mattino 5 in onda ieri, lunedì 5 ottobre. Nel consueto spazio del talk dedicato alla cronaca, Federica Panicucci ha parlato del caso di Agata Scuto, una ragazza di Acireale, di cui si sono perse le tracce circa 8 anni fa, quando aveva 22 anni. Ma è proprio quando si è recata sul posto che la troupe di Mattino 5 ha subito una vera e propria aggressione da parte di Saro, ex compagno della madre di Agata, intervistato proprio su richiesta della donna, Mariella. Ebbene, la reazione dell’uomo è stata davvero incredibile e ha lasciato col fiato sospeso il pubblico e i conduttori. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Federica Panicucci, attimi di panico a Mattino 5: rissa assurda, è successo tutto in diretta

Un episodio davvero spiacevole, quello avvenuto in diretta a Mattino 5, nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre. Una delle inviate della trasmissione, Agnese Virgillito, è stata aggredita da Saro, l’ex compagno della madre di Agata Scuto, scomparsa ad Acireale 8 anni fa. Sulla sparizione della ragazza ancora tanti punti interrogativi: da qui l’intenzione di Mattino 5 di fare luce sulla vicenda. Ma questo non ha fatto piacere a Saro, che ha inveito in maniera durissima contro la troupe della trasmissione di Canale 5, ripetendo loro di andare via e minacciando di chiamare i carabinieri. Ma non è tutto: l’uomo, aiutato da un amico, ha tirato anche un pugno alle telecamere. Una reazione assurda, quella di Saro, che lasciato di stucco anche la conduttrice: “Non hanno gradito le nostre telecamere, ma in fondo non stavi facendo nulla!”, dichiara la Panicucci, rivolgendosi alla giornalista. Che, in collegamento con lo studio, racconta di non aver seguito né importunato l’uomo, ma di essersi limitati a fare qualche domanda, mentre erano in strada.

Una reazione davvero fortissima, quella di Saro, che come ricorda la Panicucci, è l’ex compagno della mamma di Agata, ed è l’uomo che molti indicherebbero come possibile responsabile della scomparsa della giovane ragazza.