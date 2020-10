Confessione a sorpresa su Federica Pellegrini, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: ecco di cosa stiamo parlando

Federica Pellegrini è una delle migliori nuotatrici al mondo, nonché una delle sportive italiane più famose nella storia. La donna ha vinto più di cento medaglie, infrangendo record storici. La sua carriera ad alti livelli inizia prestissimo, a 16 anni, quando viene convocata per le Olimpiadi di Atene 2004. È giovane Federica, ma già sa cosa vuole. Gareggia e lascia indietro nuotatrici ben più esperte di lei, sino ad arrivare alla finale del 200 metri stile libero, dove l’oro olimpico le sfugge per soli 19 centesimi di secondo. A causa della giovane età e dell’inesperienza, infatti, la Pellegrini non nota il recupero da parte della romena Potec, che si aggiudica il primo posto. La Pellegrini conquisterà comunque l’argento olimpico e sarà solo il primo di molti record. Tra marzo 2007 e dicembre 2009, la Pellegrini realizza ben 11 primati Mondiali. Nello stesso anno batte anche la tedesca Franziska van Almsick, il suo idolo. Nel 2016 è stata la portabandiera alle Olimpiadi di Rio De Janeiro e nel 2019 ha infranto un altro record: è stata la prima e unica nuotatrice della storia a vincere 8 medaglie consecutive in 8 edizioni dei Campionati Mondiali.

Federica Pellegrini, la confessione a sorpresa

Più di cento medaglie vinte in tutta la sua carriera, detentrice di numerosi record e un’Olimpiade, quella di Tokyo 2021, posticipata a causa del Covid-19, ancora tutta da giocare. La Pellegrini è già entrata nella storia del nuoto e in generale nella storia dello sport. Federica è sicuramente una delle atlete italiane più premiate e il suo nome resterà sempre impresso nella memoria degli amanti dello sport. Una carriera da urlo, una vita passata in vasca eppure nessuno si sarebbe mai aspettato che la Pellegrini avesse paura del mare. La Pellegrini riconosce di non avere un buon rapporto con il mare aperto e di non sentirsi a suo agio. La nuotatrice ha provato anche a prendere un brevetto per immersioni, ma pare abbia rinunciato dopo una sola lezione.

Nonostante la fobia del mare, nella vasca Federica Pellegrini resta una delle più forti. Un giorno – forse – la nuotatrice riuscirà a sentirsi a suo agio anche in mare aperto.