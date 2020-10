Gemma Galgani è stata la protagonista della sfilata a Uomini e Donne: quel clamoroso gesto non passa inosservato, cos’è successo.

Una nuova puntata di Uomini e Donne sta andando adesso in onda e, come al solito, ci sta regalando dei momenti davvero incredibili. ‘Messe in pausa’, almeno per oggi, le vicende dei tronisti, dei cavalieri e delle dame, nello studio televisivo di Canale 5 si è svolta una bellissima sfilata femminile. Volta a dimostrare la sensualità e il fascino di tutte le donne del parterre, ciascuna di loro ha mostrato degli outfit davvero pazzeschi. Non soltanto Carlotta Savorelli, Roberta di Padua e tante altre ancora, ma anche Gemma Galgani. Così come da diversi anni a questa parte, anche la bellissima dama torinese ha mostrato a tutti i presenti in studio il suo incredibile fascino ed, ovviamente, la sua eleganza. Una sfilata davvero da urlo, ma vi siete accorti che nel bel mezzo della sua passerella Gemma Galgani ha compiuto un gesto davvero clamoroso? Tranquilli, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Gemma Galgani, la sfilata a Uomini e Donne: vi siete accorti di quel clamoroso gesto?

La sfilata di Gemma Galgani a Uomini e Donne ha letteralmente conquistato tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza ed eleganza, è vero. Ma anche per un clamoroso gesto che, nel bel mezzo della sua incredibile passerella, la dama torinese ha compiuto nei confronti di un cavaliere del parterre. Facciamo riferimento, infatti, a Paolo Gozzi. Sappiamo benissimo che, dopo la fine della sua frequentazione con Nicola Vivarelli, Gemma Galgani ha iniziato a frequentarsi con il buon Gozzi. Sembrava che stesse procedendo tutto alla grande tra di loro, ma improvvisamente il tutto si è interrotto. Determinando, com’è giusto che sia, un grande dispiacere alla dama torinese. Sarà per questo motivo che, durante la sua sfilata, Gemma Galgani ha compiuto un gesto davvero inaspettato nei confronti del suo ex corteggiatore. A cosa ci riferiamo esattamente?

Stava tranquillamente svolgendo la sua sfilata, Gemma Galgani. Quando, dopo aver distribuito diversi sacchettini di pop corn, ha deciso di rovesciarne completamente uno addosso a Paolo Gozzi. Insomma, un gesto davvero clamoroso. E che ha lasciato completamente senza parole tutti.

