Vi ricordate di Sarah Nile, una delle concorrenti del GF? Ecco com’è cambiata la vita della bellissima napoletana dopo il reality.

Sono circa venti anni che la versione ‘nip’ del Grande Fratello entra nelle nostre case e ci regala delle emozioni davvero incredibili. Numerose, quindi, sono state le edizioni. E, com’è giusto che sia, numerosi sono stati i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa di Cinecittà. Tra i tanti, c’è anche la bellissima Sarah Nile. Dapprima corteggiatrice di Giorgio Alfieri a Uomini e Donne, la bellissima napoletana ha deciso di prendere parte ad un altro programma di Canale 5. E di prendere parte, quindi, all’edizione del famosissimo e seguitissimo reality di Mediaset. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati tantissimi anni. Eppure, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata la vita di Sarah Nile dopo aver preso parte al GF? Siete proprio curiosi di saperlo anche voi? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

GF, vi ricordate di Sarah Nile? Ecco com’è cambiata la sua vita

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Sarah Nile. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Giorgio Alfieri, la bellissima napoletana si è fatta conoscere ed apprezzare nella casa del GF. Il suo percorso, infatti, non è assolutamente passato inosservato all’epoca. Non soltanto per la sua splendida amicizia con Veronica Ciardi, ma anche per il suo rapporto, talvolta conflittuale, con Mauro Marin. Ecco, la domanda sorge spontanea: sono passati diversi anni dalla sua partecipazione al GF, ma com’è cambiata la vita di Sarah Nile? Stando a quanto si apprende dal web, dopo un iniziale lavoro da modella ed indossatrice, la giovanissima napoletana ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa da quella legata al piccolo schermo. Attualmente, infatti, sembrerebbe che Sarah Nile sia assistente di un noto chirurgo plastico del capoluogo campano. Ma non è affatto finita qui. La napoletana, infatti, ha ritrovato anche l’amore. Infatti, nel 2017, è convolata nozze con Pierluigi Montuoro, giovane imprenditore campano. E, come raccontato dalla diretta interessata, è anche incinta di 13 settimane.

Inutile dirvi che, dopo il suo percorso al GF, il successo di Sarah Nile è letteralmente impazzato. Sul suo canale social ufficiale, ad esempio, la trentaquattrenne napoletana decanta di un seguito davvero clamoroso. E, d’altra parte, data la sua immensa bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.