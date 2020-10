Altra bomba di Zorzi ieri in puntata: stavolta però l’influencer nega di aver detto le parole che hanno fatto scoppiare l’ira della Brandi.

Eravamo abituati a vederla sempre nel pieno controllo di sé, lucida, calma e pronta ad adoperarsi per mantenere un clima di concordia all’interno della Casa. E invece anche Matilde Brandi ieri sera è sbottata come un uragano scagliandosi contro Tommaso Zorzi. Quest’ultimo sarebbe stato colpevole, con l’appoggio di Maria Teresa Ruta, di una battuta poco elegante su Adua Del Vesco, da qualche puntata a questa parte sua acerrima nemica. La battuta in questione che non è piaciuta per niente alla Brandi, facendola infuriare come mai si era visto dall’inizio del reality. Ma cosa avrebbe detto l’influencer milanese di così grave da far perdere le staffe in quel modo alla ballerina? Ecco il vero motivo dietro l’ira incontenibile di Matilde.

Matilde Brandi come una furia contro Zorzi: ecco il vero motivo

In questi giorni, la Del Vesco è stata molto male per aver scatenato un putiferio derivato dalla sua dichiarazione fatta alle coinquiline Dayane e Matilde su Massimiliano Morra, in base alla quale l’attore napoletano sarebbe stato gay. Adua aveva negato di aver detto una cosa simile, ma Tommaso Zorzi ha provveduto a smascherare la coinquilina dicendo nel confessionale che la stessa confidenza Adua l’aveva fatta anche a lui. Dopo aver chiarito con Morra ieri in puntata e dopo che l’attore aveva confessato che il suo passato fidanzamento con la Del Vesco era stato solo una farsa costruita a tavolino dalla casa di produzione delle fiction a cui entrambi avevano lavorato, a quanto pare Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta avrebbero fatto delle battute sulla giovane attrice insinuando che la ragazza sia lesbica. A questo punto la Brandi non ci ha visto proprio più ed ha cominciato a urlare contro Zorzi. Finita la puntata, la bionda e splendida cinquantenne ha spiegato: “Vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate che quella è lesbica. Bisbigliavate qualcosa su quello”. Zorzi però ha negato di aver pronunciato quella parola e la Ruta anche: “Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto”.

Voi da che parte state? Siete d’accordo con lo sfogo di Matilde Brandi?

