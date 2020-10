GF Vip, Elisabetta Gregoraci, clamorosa indiscrezione: la concorrente avrebbe avuto un flirt con un famoso cantante.

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip sembra essere avvolta da costanti colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Il reality condotto da Alfonso Signorini accompagnato da due eccezionali opinionisti, Pupo ed Antonella Elia sta riscontrando un enorme successo. A poco meno di un mese dal suo inizio sono già avvenute ben due squalifiche all’interno del programma, la prima del’amato cantante Fausto Leali per alcune affermazioni non consone al contesto, di natura razzista, e la scorsa settimana c’è stata l’espulsione di Denis Dosio, che in un momento goliardico passato con gli altri coinquilini in casa ha pronunciato una bestemmia. Possiamo dire che questa edizione continua a sorprendere i telespettatori. E ancora, recentemente al centro del gossip in casa la bellissima Elisabetta Gregoraci, il motivo? Tutto è iniziato dal suo avvicinamento a Pierpaolo Petrelli. In realtà è stato proprio l’uomo a mostrare inizialmente un interesse nei confronti della bella showgirl, che ha avuto il suo principio dal famoso bacio scambiato sott’acqua tra i due nel corso di una prova. Da quel momento ci sono stati vari intrecci che hanno coinvolto Elisabetta inaspettatamente. Negli ultimi giorni la concorrente della casa più spiata d’Italia ha ricevuto un aereo con una meravigliosa dedica “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Da pochissimo è arrivata una clamorosa indiscrezione, secondo il settimanale Novella 2000, l’ignoto ammiratore sarebbe un famoso cantante, anzi sembrerebbe che fra i due ci sia stato un vero e proprio flirt. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

GF Vip | Elisabetta Gregoraci, clamorosa indiscrezione: presunto flirt con un amato cantante

Il Grande fratello Vip è ormai al centro dell’attenzione di tutti, dato che negli ultimi giorni i gossip sul conto dei concorrenti continuano ad emergere imperterriti. Colpi di scena, rivelazioni scottanti, scontri accesi e chiarimenti continuano costantemente a girare nella casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni al centro dell’attenzione la bellissima Elisabetta Gregoraci, la donna ha avuto un forte avvicinamento a Pierpaolo Petrelli, anche se da diversi giorni i due hanno deciso di prendere le distanze, dato che la Gregoraci ha dovuto fare i conti con il suo passato. Proprio ieri, lunedì 5 ottobre, la bellissima conduttrice ha avuto una sorpresa dal suo ex marito Flavio Briatore, e sembra che la situazione sia decisamente migliorata. Cosa succederà allora tra Elisabetta e Pierpaolo? Non resta che seguire il Grande fratello Vip per scoprirlo. Ma colpo di scena, una clamorosa indiscrezione è arrivata dal settimanale Novella 2000, infatti, secondo quanto riportato, ci sarebbe stato un nuovo flirt per la bellissima Gregoraci, altro che Petrelli. Ricordiamo, per l’appunto, che la settimana scorsa la donna ha ricevuto una sorpresa da un aereo, con una meravigliosa dedica “Sei tu l’epicentro del mio terremoto“. Da pochissimo il settimanale ha rivelato la presunta identità dell’ammiratore. Infatti, come riportato da Novella 2000, Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto un flirt con Mr Rain a Battiti Live.

La frase a quanto pare appartiene proprio ad una canzone dell’amato cantante, il cui vero nome è Mattia Balardi. La conduttrice all’arrivo dello striscione ha fatto il semplice gesto del cuore con le mani, e subito si è apprestata a dire che erano dei suoi amici ad averle fatto il bel regalo. Sarà davvero così? Ovviamente non si hanno certezze, chissà che la bella Gregoraci non dirà qualcosa al riguardo.

