GF Vip, Flavio Briatore scrive una lettera ed Elisabetta Gregoraci: arriva il commento di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

È successo di tutto, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre, su Canale 5. Tra i momenti più attesi c’è stata, senza dubbio, la resa dei conti tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco, i quali, come è emerso nel corso della diretta, non sono mai stati realmente fidanzati. Colpi di scena a non finire, e protagonista assoluta della puntata anche lei, Elisabetta Gregoraci. Dopo lo sfogo di due puntate fa, in cui la showgirl ha replicato ad alcune dichiarazioni del suo ex marito Flavio Briatore, un nuovo colpo di scena. Stavolta, inaspettatamente, l’imprenditore ha deciso di scrivere una lettera alla sua ex moglie. Lettera che è stata letta in diretta, durante la puntata. Un momento molto particolare, che hanno commentato in molti sui social. Anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che ha detto la sua attraverso un post su Instagram.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Flavio Briatore scrive una lettera ed Elisabetta Gregoraci: Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, commenta così

Ieri sera, al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un’inaspettata lettera del suo ex marito, Flavio Briatore. Una lettera che ha ammorbidito i toni tra i due ex, che, di comune accordo, abbandonano l’ascia di guerra, soprattutto per proteggere il loro amore più grande, Nathan Falco. “Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene. Continuerò a volertene, Flavio”. Si conclude così la lettera di Briatore alla sua ex moglie, che non ha nascosto l’emozione nel leggere quelle parole e ha mandato un forte abbraccio a lui e a Nathan. Nel pomeriggio di ieri, però, la notizia della lettera di Briatore era stata già anticipata sui social della trasmissione di Canale 5. E la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, ha così commentato quanto si legge nel post del GF Vip, date un’occhiata:

Poche e semplici parole, quelle della Bruganelli, ma che non sono passate inosservate. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?