GF Vip, imprevisto in diretta: non era mai accaduto prima, cosa è successo durante la puntata in onda ieri sera su Canale 5.

Una puntata ricchissima, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre. I colpi di scena sono stati davvero tantissimi, a partire dalla resa dei conti finale tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco, che, come è emerso in diretta, non sono mai stati realmente una coppia. Tra lacrime, emozioni e liti accesissime, la puntata di ieri non si è fatta mancare neanche un piccolo imprevisto. È accaduto durante le nomination, nello specifico durante quella di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, essendo tra i cinque immuni della settimana, ha potuto nominare di nascosto, nel confessionale. È proprio a quel punto che è spuntata ‘una voce di troppo’. Anche Alfonso Signorini lo ha notato. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, imprevisto in diretta: non era mai accaduto prima, cosa è accaduto durante le nomination

È successo davvero di tutto nella puntata serale del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, 5 ottobre. Liti, chiarimenti, sorprese e pianti: una serata ricca di emozioni altalenanti. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality show. Ma proprio durante la puntata di ieri, è accaduto qualcosa di ‘strano’. In particolare, durante la nomination di Elisabetta Gregoraci, in confessionale. L’ex moglie di Flavio Briatore ha nominato Myriam Catania, e, mentre spiegava la motivazione, è partita una voce che conosciamo molto bene. Si tratta dello ‘Stop Freeze”, utilizzato dal GF Vip per interrompere i momenti di ‘congelamento’ nella Casa, in cui i concorrenti devono restare immobili ed in silenzio. In quel momento, però, nessuno era ‘freezato’, soprattutto non lo era Elisabetta, intenta a fare la nomination. Un piccolo imprevisto che non è passato inosservato, anche perché non era mai successo prima. E anche il conduttore Alfonso Signorini lo ha notato, esclamando: “Non ho capito perché è scattato lo stop freeze”. Ma, con la sua solita abilità”, ha proseguito come nulla fosse accaduto.

Insomma, una puntata in cui è successo veramente di tutto! E che, con molto dispiacere dei fan, ha visto l’eliminazione definitiva di Franceska Pepe, la meno votata al televoto della settimana. Chi sarà il prossimo a lasciare la casa? Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla Casa più spiata della tv! Gli animi, ormai, sono sempre più accesi: ne vedremo delle belle!