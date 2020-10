GF Vip, televoto irregolare? Spunta un clamoroso retroscena sulla puntata di ieri sera.

È successo davvero di tutto, nella puntata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dalla resa dei conti tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Emozioni, lacrime e liti accese: una diretta davvero imperdibile. E, uno dei momenti clou della serata è stato senza dubbio quello del verdetto delle nomination. Un verdetto inaspettato, c’è da ammetterlo: a lasciare la casa è stata Franceska Pepe. La modella, però, è molto amata dal pubblico del reality, che si è letteralmente ribellato, dopo la notizia della sua uscita. A rendere ancora più accesa la situazione, un retroscena spuntato sui social. Secondo alcuni utenti, il televoto di ieri sera potrebbe non essere valido. Il motivo sarebbe da ricercarsi nei voti che sarebbero arrivati, in maniera non regolare, dalla Spagna. Scopriamo di più.

GF Vip, televoto irregolare? Spunta un clamoroso retroscena: c’entra Adua Del Vesco

Franceska Pepe, la Francesca con la K del GF Vip 5, ha abbandonato definitivamente la casa. La modella è stata la meno votata al televoto di ieri, contro Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco. Quest’ultima, nello specifico, si è salvata per un pelo: le percentuali sono davvero vicinissime, il 17,8 % ha salvato Franceska, il 17,9% invece ha salvato Adua. Sono proprio i voti ricevuti dalla Del Vesco, però, a non convincere una parte del pubblico. Pare, infatti, che su Twitter sia nata una vera e propria ‘guerra’ tra telespettatori italiani e telespettatori spagnoli. Questi ultimi, nello specifico, avrebbero sostenuto strenuamente Adua. Cosa c’è di strano? Che nel regolamento del GF Vip è consentito votare soltanto in Italia. Sul web è scoppiato un vero e proprio caso e c’è chi, addirittura, chiede l’annullamento del televoto. Ecco alcune prove:

Stando a quanto riportano tantissimi utenti sui social, molti voti a favore di Adua sarebbero arrivati proprio dall’estero. Ragion per cui, il televoto non sarebbe valido. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma solo semplici ipotesi dei telespettatori. Che, però, sono davvero decisi a far sentire la propria voce, a tal punto da creare una vera e propria petizione:

Il GF darà ascolto a questo clamoroso polverone nato sul web o tutto proseguirà regolarmente? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata della tv!