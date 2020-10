GF Vip, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco: scoppia una lite shock subito dopo la puntata in onda ieri sera.

È successo davvero di tutto nella puntata del Grande Fratello Vip, in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre 2020. Chiarimenti, sorpresa, lacrime ma soprattutto liti! A scontrarsi, anche una volta, sono stati Tommaso Zorzi ed Adua Del Vesco, la cui ‘rivalità’ è nata al termine della scorsa puntata. Il giovane influencer, infatti, ha ‘smascherato’ l’attrice, rivelando la confidenza fatta proprio da lei in albergo, riguardo la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. E, anche se quest’ultimo e Adua sembrano essersi chiariti, non è accaduto lo stesso per la Del Vesco e Zorzi! Secondo l’attrice, Tommaso ha usato questa vicenda per emergere, comportandosi in maniera scorretta e agendo alle spalle. Zorzi, dal suo canto, ritiene totalmente ipocrita il comportamento di Adua, che ha mentito apertamente a Massimiliano. Ebbene, la lite è proseguita anche al termine della puntata. Sono volate parole durissime tra i due: ecco cosa è accaduto.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, non si placa lo scontro tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco: la lite shock dopo la puntata

Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, una ‘rivalità’ che difficilmente andrà fine. Dopo essersi salvati entrambi dalla nomination di ieri, i due gieffini non hanno perso tempo a discutere nuovamente. Il motivo? Sempre lo stesso. Nel corso della puntata di venerdì scorso, Tommaso ha nominato Adua, rivelando che la ragazza aveva parlato anche a lui dell’omosessualità di Massimiliano Morra. Adua ha negato tutto, ma Tommaso ribadisce la sua versione, invitando anche chi gestisce i suoi social di pubblicare la chat con Adua, dove si prova che i due si sono visti in albergo, prima di entrare al GF. La lite si protrae anche al termine della puntata. Volano parole davvero dure: “Tu sei una bugiarda patologica“, dichiara Tommaso, “Non ti permetto ancora di usarmi! Hai utilizzato una cosa e non te lo permetto più”, replica Adua. Tommaso ribadisce la sua versione, secondo cui ha incontrato Adua in hotel, prima del Gf e proprio lì sarebbe avvenuta la confessione. “Ma secondo te io uso te? Ti ricordo la scenetta col rosario in mano… sei falsa!”. Adua sottolinea come Tommaso abbia parlato alle spalle, usando le sue storie per emergere.

“Tesoro, smettila anche di fare l’attrice perché reciti male!“, tuona Tommaso. “Che schifo, ripeto che schifo”, conclude Adua! Insomma, volano stracci nella Casa del Gf Vip e a quanto pare la situazione non si placherà tanto facilmente. E voi, da che parte state?