Ilary Blasi, grande spavento per i fan: ecco cos’è successo

Ilary Blasi è una famosissima showgirl italiana, conduttrice di programmi di successo e seguitissima sui social dove un video appena postato è stato un grande spavento per i fan: ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, grande spavento per i fan: ecco i dettagli. La splendida conduttrice e showgirl italiana, è uno dei volti più amati del piccolo schermo ed è seguitissima sui social dove il suo profilo Instagram conta oltre un milione e mezzo di follower. Modella, concorrente di Miss Italia, valletta, la sua carriera è sempre in ascesa e il suo talento le ha assicurato una fama meritatissima. Ha condotto programmi di grande risonanza, come le Iene e il Grande Fratello e il Festival di Sanremo in collaborazione con Panariello e, poco dopo, il Festivalbar. Sposata con Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, è madre di tre bellissimi bambini e i fan adorano assistere ai siparietti di famiglia che la showgirl ama postare sui socia, come l’ultima ripresa del marito che ha beccato in un modo particolare. Proprio su Instagram, Ilary Blasy ha pubblicato una storia che è stata un grande spavento per i fan: scopriamo i dettagli.

Ilary Blasi, la sua ultima storia e lo spavento dei fan

Nell’ultima storia postata appena un’ora fa, la bellissima Ilary Blasi ha dimostrato tutta la sua simpatia. Il suo carattere allegro e vivace e la sua spontaneità erano già noti al pubblico che la ama soprattutto per questo suo essere sincera e per l’ottimismo con cui affronta ogni giornata. La bella conduttrice è seguitissima sui social e in milioni sono attentissimi a tutto ciò che pubblica. Ilary Blasi si è ripresa in tutta la sua bellezza mentre cammina serenamente per strada e, improvvisamente, il grande spavento. La showgirl si avvicina di scatto all’obbiettivo ed esclama un divertentissimo “Buu!”proprio come nei video che circolano in rete e riescono a far saltare le persone sulla sedia. La simpatia di Ilary Blasi è venuta a galla con questo incredibile scherzo, che, di sicuro, nessuno si aspettava. I fan, che saranno stati ipnotizzati ad ammirare la sua bellezza ed il suo fascino, sono stati vittima dell’esilarante showgirl e si sono beccati un grande spavento!

Ilary Blasi ha confermato ancora una volta di essere solare e simpaticissima, oltre che di una bellezza fuori dal comune.