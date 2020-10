Sapete chi è la moglie di Luis Suarez? Si chiama Sofia Balbi ed ha origine italiane: ecco tutto quello che sappiamo su lei!

Luis Suarez, bomber dell’Atletico Madrid, nelle scorse settimane sembrava molto vicino alla Juventus prima di finire su tutte le pagine di giornale per l’esame di italiano presso l’Università di Perugia, ora sotto le lenti della procura. Con alcune intercettazioni, la Guardia di Finanza e la procura di Perugia hanno scoperto che l’esame sostenuto dal calciatore era già tutto organizzato. Nonostante questo piccolo intoppo, Luis Suarez resta uno dei migliori calciatori della sua generazione: con Nessi e Neymar ha fatto parte del ‘tridente’ del Barcellona e del calcio spagnolo. Ha vinto anche due volte la Scarpa D’Oro, una nel 2014 l’altra nel 2016. Luis è sposato con Sofia Balbi, di origine italiana: sono convolati a nozze solo nel 2009 ma tra loro l’amore è nato quando avevano non appena 15 anni. Siete curiosi di conoscere qualcosa in più? Vi sveliamo tutto.

Luis Suarez, chi è la moglie Sofia Balbi: età e la loro storia nata a soli 13 anni

Sofia Balbi è la moglie di Luis Suarez: di origini friuliane, è nata a Montevideo, in Uruguay, il 10 novembre del 1989. A soli 14 anni si è trasferita in Spagna con la sua famiglia: ha conosciuto il famosissimo calciatore quando aveva solo 13 anni, lui 15. Il rapporto è andato avanti nonostante gli impegni lavorativi e la distanza dovuta alla carriera del bomber: nel 2009 sono convolati a nozze e nel 2010 è nata Delfina, la loro primogenita. Nel 2013 è arrivato il fratellino, Benjamin, mentre nel 2018 è nato Lautaro: la famiglia Suarez è davvero unita e magnifica. Questa una splendida foto sul canale Instagram di Sofia:

Sui social la Balbi è molto popolare: il suo account IG conta oltre 1,4 milioni di utenti!