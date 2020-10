Martina Russo, vincitrice di Bake Off Italia 2019: eccola un anno dopo

L’anno scorso vinse la sesta edizione di Bake Off Italia, ecco cosa fa oggi la bravissima pasticciera bolognese Martina Russo.

L’avventura di Martina Russo a Bake Off Italia iniziò per gioco, fu la sorella ad iscriverla, ma la talentuosa bolognese era parecchio scettica in merito. Invece, già essere convocata per i provini fu una vera sorpresa per lei. Appassionata di cucina e soprattutto di pasticceria fin dall’infanzia, partecipando a Bake Off Martina realizzò un sogno, che lei definisce l’esperienza più bella della sua vita. Il programma condotto da Benedetta Parodi è stato per la ragazza bolognese un’occasione irripetibile per imparare nuovi segreti in cucina e per conoscere sé stessa più a fondo. All’inizio di quell’esperienza, però, suo padre era un po’ titubante al riguardo, ma Martina, che si è fatta apprezzare proprio per la sua determinazione oltre che per la sua bravura, ha deciso di lasciare gli studi universitari di Giurisprudenza. Quando è approdata in finale, suo padre ha dovuto ammettere che quella era evidentemente strada di sua figlia ed è diventato il suo fan numero 1. E’ trascorso un anno dalla vittoria di Martina a Bake Off Italia, ma cosa fa oggi la bravissima pasticciera bolognese?

Martina Russo, il suo amore per la cucina trasmesso da sua nonna

Martina è seguitissima sui social, il suo account Instagram è seguito da oltre 81mila follower: la 22enne di Bologna ama condividere le foto delle sue creazioni in cucina, le sue ricette e le immagini che immortalano momenti della sua vita in generale. Come ha rivelato in un’intervista a Wondernet Magazine, l’esperienza a Bake Off l’ha dedicata interamente a sua nonna, figura fondamentale per lei, che le ha trasmesso l’amore per la cucina. E’ stato proprio quando la nonna è venuta a mancare che Martina ha capito che doveva insistere e continuare a lavorare per realizzare questo sogno proprio in memoria di sua nonna. L’ultimo regalo della donna alla nipote è stato proprio un libro con tutte le sue ricette. E, a proposito di libri, Martina ne ha pubblicato anche uno suo, “Martina QB“, nel quale incoraggia le altre ragazze a credere e a lottare per i propri sogni.

Oggi Martina sogna un programma suo in tv, ovviamente sempre sulla gastronomia.

