Lui è Maurizio Costanzo e lei è Maria De Filippi, entrambi volti famosissimi del panorama italiano e il loro matrimonio è simbolo di certezza: ecco spuntare l’incredibile retroscena sulla loro storia.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono due icone del panorama italiano. Lui giornalista, conduttore e vera e propria pietra miliare della televisione italiana, originario di Roma e dal carattere deciso e stoico: fin da giovanissimo ha inseguito l’aspirazione di diventare giornalista inizia a lavorare come cronista a soli diciotto anni. La sua carriera è un susseguirsi di successi. Impegnato in ambiti diversi, è stato docente e ha diverse società che si occupano di comunicazione e immagine. Nel 1995 ha sposato Maria De Filippi e, da quel momento, il loro matrimonio è simbolo di stabilità e certezza: ma ecco spuntare un incredibile retroscena sulla loro storia. Maria De Filippi, donna di grande cultura e con un percorso di studi da urlo, ha incontrato per la prima volta Maurizio Costanzo grazie al lavoro, durante un viaggio fatto per la società per cui lavorava, ad un convegno. Il primo incontro risale al 1989 e, qualche anno dopo, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sposano dando vita al matrimonio più saldo della storia della televisione: spunta però un incredibile retroscena, scopriamolo.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, l’incredibile retroscena: c’entra Max Pezzali

Dal momento in cui si sono incontrati, pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Sembrerebbe che il corteggiamento da parte del giornalista sia stato lungo ma stoico e, visti i risultati, possiamo affermare che è riuscito perfettamente. Quello che in molti non sanno, un retroscena davvero incredibile sulla storia tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, riguarda una persona che oggi è un grande artista molto famoso. Di chi parliamo? Di Max Pezzali, il celebre cantante. A Diva e Donna, Max Pezzali ha raccontato che prima del successo lavorava nel negozio di fiori di famiglia e spesso gli capitava di fare delle consegne. Incredibilmente, in un giorno qualunque, si ritrova di fronte Maria De Filippi, a cui doveva recapitare dei fiori. L’omaggio era proprio da parte di Maurizio Costanzo. Max Pezzali ha precisato che, all’epoca, nessuno era a conoscenza della loro frequentazione. In poche parole, il famoso cantante è stato il fattorino e primo testimone dell’amore che sarebbe poi sbocciato tra i due anni prima del loro matrimonio: eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena?

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più storiche della televisione.