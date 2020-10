Nello studio di Pomeriggio Cinque gli ospiti hanno rivelato alcuni dettagli sulla vita privata di Massimiliano Morra: ecco le parole che riguardano il concorrente del GF VIP.

I ‘gusti sessuali’ di Massimiliano Morra continuano a far parlare tutti. Cosa sta succedendo? L’attore si è ritrovato concorrente nella stessa edizione del GF VIP con Adua Del Vesco: entrambi hanno lavorato in varie fiction prodotte dalla ‘Ares’ ed in passato hanno fatto credere a tutti di aver avuto una storia. Proprio nella diretta di ieri sera, 5 ottobre, hanno confessato di non esser mai stati insieme. Ma non è questo il punto: nella scorsa puntata è balzata agli occhi di tutti una confidenza fatta da Adua alle sue coinquiline ed amiche che riguardava il Morra. L’attrice ha dichiarato che Massimiliano è gay: ha negato poi tutto, così come il diretto interessato. Solo Tommaso Zorzi, anch’egli concorrente del GF VIP, ha rivelato di aver saputo lo stesso ‘gossip’ proprio dalla Del Vesco. Oggi nello studio di Pomeriggio Cinque si è parlato di questa vicenda: Guendalina Canessa, presente nel salotto di Barbara D’Urso, ha fatto una clamorosa rivelazione.

Pomeriggio5, “Ho le prove”: in studio la rivelazione su Massimiliano Morra

Nello studio di Pomeriggio Cinque gli ospiti presenti hanno sostenuto che le voci sull’omosessualità di Massimiliano Morra siano vere. “Ho le prove che Massimiliano ha scritto un messaggio ad una ragazza, che si chiama come me, una trans” ha confessato Guendalina Canessa. “Mi stanno x chiudere nella casa, non dire niente” sarebbero state le parole di Massimiliano Morra prima di entrare a far parte del reality più seguito d’Italia. L’attore anche ieri sera ha negato di essere gay ma ha confermato di non aver avuto alcuna storia con Adua Del Vesco: si è aperto un vero e proprio caso sulla vicenda che riguarda i due attori, uscirà mai fuori la verità?