Nicola Savino, racconto choc: il terribile episodio che gli ha segnato la vita

Nicola Savino, in un’intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato del terribile episodio che gli ha segnato la vita

Nicola Savino è un conduttore televisivo e radiofonico, oltre che un bravissimo imitatore. Nasce a Lucca il 14 novembre del 1967 e cresce a Metanapoli, frazione di San Donato Milanese. Comincia a lavorare nel 1984 nell’emittente locale del paese. Il primo impiego importante arriva nel 1989 con Radio Deejay. In televisione, invece, è autore di molti programmi di successo. Dal 1996 al 2004 lavora per il Festivalbar, dal 1998 al 2002 per Le Iene, poi Zelig e Quelli che il calcio. In seguito ha condotto anche L’Isola dei Famosi, sostituendo la conduttrice Simona Ventura, sbarcata in Honduras, e il DopoFestival nel 2017. Attualmente conduce Le Iene insieme ad Alessia Marcuzzi.

Nicola Savino, il terribile episodio che gli ha segnato la vita

Nella vita di Nicola Savino, oltre che per i successi, c’è spazio anche per un terribile episodio che l’ha segnato sin dall’infanzia. Quando aveva appena sette mesi, Savino è stato ricoverato in ospedale per un calo di peso. Nella clinica per nutrirlo usavano una flebo attaccata ad una manina. Un giorno, per cambiare la flebo, un’infermiera, oltre a tagliare la garza, staccò anche un dito al piccolo Nicola. I medici provarono a riattaccarlo, ma senza successo. Il conduttore televisivo e radiofonico ha parlato di questo spiacevole episodio in una recente intervista rilasciata a Verissimo. Savino ha raccontato anche che questo inconveniente gli ha causato un forte disagio. I primi anni che lavorava in televisione, infatti, ha usato un arto finto.

Oggi Nicola Savino convive con questo piccolo ‘difetto’, causato purtroppo dall’imprudenza umana. Il conduttore radiofonico e televisivo, nonostante il piccolo ‘handicap’, non ha mai mollato ed è diventato un grande della televisione italiana. Molti programmi di successo portano la sua firma e col tempo si è tolto molte soddisfazioni.