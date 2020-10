Era il lontano 2000 e lei, diciottenne, sfilò per il titolo di Miss Italia: oggi la vediamo a Ballando con le stelle, ecco di chi si tratta.

Ha 37 anni ed è una delle conduttrici di punta della Rai: Elisa Isoardi, che attualmente vediamo partecipare come concorrente a Ballando con le stelle, in passato ha sfilato a Salsomaggiore Terme tra le aspiranti al titolo di Miss Italia. Parliamo del lontano 2000 e la bella Elisa all’epoca aveva solamente 18 anni. Prese parte al concorso in qualità di Miss Valle d’Aosta e alla fine riuscì a portare a casa la fascia di Miss Cinema. Conclusa l’esperienza a Miss Italia, la Isoardi si trasferì a Roma dove intraprese gli studi di recitazione e il lavoro di modella, avendo sempre chiaro in mente l’obiettivo di riuscire ad aprirsi una strada nel mondo della tv. E di strada ne ha fatta sicuramente: Elisa ha più volte condotto programmi importanti, dimostrando un talento ed una sicurezza non comuni. Al suo attivo ha esperienze di un certo peso: nel 2007 ha lavorato con Massimo Giletti a ‘Guarda che luna’ e al Festival di Castrocaro; ha condotto dal 2007 al 2009 il talk di Rai 1 ‘Effetto Sabato‘; poi la sostituzione nel 2008 di Antonella Clerici al ‘La prova del cuoco‘ la consacra definitivamente tra le presentatrici più importanti della Rai.

Elisa Isoardi, ecco com’era ai tempi di Miss Italia 2000

La carriera di Elisa nel mondo televisivo è stata sicuramente brillante: apprezzatissima nel suo lavoro, la Isoardi è spesso al centro di svariati gossip per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Dopo essere stata fidanzata con Matteo Salvini dal 2015 al 2018, Elisa ha vissuto una relazione con l’imprenditore Alessandro di Paolo, con cui però sembra essere già finita. Elisa sta trascorrendo così il suo periodo da single partecipando all’edizione in corso di ‘Ballando con le Stelle’, dove sta ottenendo molto successo in coppia con Raimondo Todaro. Proprio sabato scorso, Todaro è tornato a ballare dopo aver subito un intervento di appendicite e come sempre, la loro esibizione è stata una delle più apprezzate. Siete curiosi allora di vedere com’era Elisa Isoardi quando partecipò a Miss Italia? Ecco una sua foto di 20 anni fa. Sempre bellissima, Elisa non è cambiata poi molto da allora. Le facciamo l’in bocca al lupo per il suo percorso a Ballando con le stelle.

