Qui era solo un bambino, oggi è uno dei cantanti più amati: lo riconoscete?

Qui era solo un bambino, oggi è uno dei cantanti più amati del nostro Paese: lo riconoscete? Ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che, attraverso i loro profili social, condividono immagini del passato. Ricordi da bambini, inizi di carriera, foto nei banchi di scuola: sono tante le immagini ‘vintage’ che appaiono sui social. E, qualche ora fa, è apparsa anche questa che vedete qui sopra. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, che ritrae proprio un piccolo scolaretto intento a scrivere alla lavagna. Qui era solo un bambino, ma oggi è uno dei cantanti più amati del nostro Paese. L’avete riconosciuto? Ecco di chi si tratta!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Qui era solo un bambino, oggi è uno dei cantanti più amati: ecco chi è

Guardate bene quell’immagine: il suo sguardo è inconfondibile. Qual piccolo scolaretto, con tanto di grembiule e fiocco, è uno dei cantanti più amati di sempre. Un mito, possiamo dirlo. Di chi si tratta? Di Vasco Rossi, una vera e propria leggenda della musica italiana. Sui sui canali social, Vasco pubblica alcuni scatti del passato, che lo ritraggono a scuola, in occasione della giornata mondiale degli insegnanti. Un post bellissimo, quello pubblicato dal cantautore, in cui riporta una frase del suo professore di italiano:

Il post, come sempre quando si tratta di Vasco, ha ottenuto il pieno di likes e commenti. E voi, avevate capito chi era questo bambino prima che ve lo svelassimo noi?

Vasco Rossi su Instagram

Il post in questione è stato pubblicato sui social. Si, perché forse non tutti sanno che Vasco, oltre ad essere super seguito negli stadi e ai concerti, lo è anche sui social. In particolare su Instagram, che è diventato a tutti gli effetti il social network più amato dai vip. Sul suo profilo, il cantante è seguito da ben un milione e 500 mila followers! Che dire, anche nel mondo virtuale, Vasco si conferma un numero uno!