Riconoscete questi fratellini? All’epoca erano solo dei bambini, ma oggi sono tre amatissimi personaggi dello spettacolo, ecco di chi si tratta.

Capita spesso che i personaggi del mondo dello spettacolo, o i loro parenti, pubblichino immagini del passato sui social. Foto che li ritraggono quando erano adolescenti, o magari bambini. Il gioco è proprio quello di capire, poi, di chi si tratti. In questo caso nella foto ci sono tre dolcissimi bambini, tre fratellini per l’esattezza. E’ stata la loro mamma a pubblicare questo magnifico scatto sul suo profilo Instagram, per ricordare questo bellissimo momento e condividerlo con i suoi followers. Questi tre bambini spensierati e sorridenti oggi sono diventati tre personaggi del mondo dello spettacolo. Sono tutti amatissimi e super seguiti sui social e finiscono spesso e volentieri sotto la lente di ingrandimento del gossip per le loro vite private. Avete capito di chi stiamo parlando? Anche se nel tempo i loro lineamenti sono chiaramente un po’ cambiati, i nostri indizi dovrebbero avervi aiutato. Se avete ancora qualche dubbio, continuate a leggere e scoprirete i loro nomi!

Riconoscete questi fratellini nella foto? Qui erano solod ei bambini, ma oggi sono tre amatissimi personaggi tv, ecco di chi si tratta

Allora, avete riconosciuto questi tre bambini? La risposta è davvero semplicissima! Anche se nel tempo sono chiaramente cambiati, se li guardate con attenzione potete trovare delle somiglianze con il loro aspetto attuale. E allora ecco la risposta: sono i fratelli Rodriguez, da sinistra Cecilia, Belen e Jeremias. Li avevate individuati? E’ stata la loro dolce mamma Veronica Cozzani a pubblicare questo meraviglioso scatto sul suo profilo Instagram, per condividere con i suoi follower il ricordo dei suoi bambini, oggi diventati tre splendidi adulti. Se nella foto, infatti, Cecilia, Belen e Jeremias erano solo dei piccoli e spensierati bambini, oggi sono dei personaggi amatissimi dal pubblico. Belen, in particolare, infiamma i suoi fan con la sua bellezza mozzafiato ed è molto seguita in tv e sui social, dove pubblica continuamente immagini della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Stesso discorso per Cecilia e Jeremias, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che sono molto seguiti anche per le loro vicende sentimentali. Cecilia sembra aver ritrovato la serenità accanto a Ignazio Moser dopo un periodo di crisi, mentre Jeremias è impegnato con Deborah Togni.

Ancora uniti e felici come erano da bambini, i tre fratelli sono davvero splendidi insieme. E a voi piace la famiglia Rodriguez?