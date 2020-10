Sabrina Salerno, showgirl simbolo degli anni ’80, è felicemente sposata da molti anni, ma sapete chi è suo marito? Ve lo sveliamo noi.

Cantante, showgirl e attrice, Sabrina Salerno ha incantato un’intera generazione durante gli anni d’oro della sua carriera. Ancora oggi è molto apprezzata come artista e anche per il suo aspetto fisico che sembra non risentire affatto degli effetti del tempo che passa. La sua presenza è ovunque richiestissima, perfino a Sanremo è stata voluta: ospite all’ultima edizione della manifestazione canora ha infatti affiancato Amadeus nella conduzione della kermesse per un’intera puntata. Anche nella vita privata Sabrina è pienamente realizzata: dal 2006 è sposata con Enrico Monti, col quale ha costruito una famiglia felice. Sapete qual è il lavoro di suo marito? Lo avete mai visto? Ecco di chi si tratta.

Chi è e cosa fa nella vita il marito di Sabrina Salerno

Da sempre lontano dai riflettori, il marito di Sabrina Salerno si chiama Enrico Monti ed è un imprenditore 62enne con una carriera eccezionale, leader nel settore dell’abbigliamento maschile. Con lui la cantante si incontrò nel 1993, nella sala d’incisione di proprietà di Enrico. Sono stati insieme molti anni prima della nascita, nel 2004, del loro primo figlio, Luca Maria. Di quella gravidanza Sabrina ha un ottimo ricordo, definendo quello il periodo più bello della sua vita, come rivelato da lei stessa in un’intervista a Vanity Fair. A distanza di due anni dal lieto evento, Sabrina Salerno e suo marito hanno deciso di sancire la loro unione con il matrimonio. 27 anni insieme dunque, anni in cui ovviamente non sono mancati i momenti difficili come per tutte le coppie. Ma Sabrina ha aggiunto che ama suo marito più di ogni altra cosa, apprezzandolo sia come padre che come sposo. Il marito di Sabrina Salerno gestisce l’azienda di famiglia, la nota Tessitura Monti. Ancora oggi, dopo tanti anni di vita insieme, i due restano innamoratissimi e felici della loro unione, come si vede dalle foto postate da Sabrina sui suoi social, in cui tra l’altro, lei appare in splendida forma.

Complimenti alla splendida famiglia.

