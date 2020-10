Tragico lutto nel mondo del cinema: è morto a 63 anni per il virus del Nilo

Tragico lutto nel mondo del cinema: il famoso attore è morto all’età di 63 anni a causa del virus del Nilo, di chi si tratta.

Un vero e proprio tragico lutto nel mondo del cinema, c’è da ammetterlo. La notizia è giunta qualche ora fa. E, da come si può chiaramente capire, ha completamente spiazzato tutti. Alla sola età di 63 anni, il famosissimo attore è morto a causa del virus del Nilo. Giovanissima e, soprattutto, con una carriera alle spalle davvero invidiabile, la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutti i suoi cari ammiratori e sostenitori. A rendere pubblico questo triste annuncio è stata la moglie dell’attore. Che, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto affatto fare a meno spiegare ai suoi sostenitori cosa è accaduto in questi ultimi giorni a suo marito. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come dicevamo precedentemente, l’attore è super apprezzato e famoso. Ed è questo motivo che tutto il mondo del cinema piange disperatamente per questo tragico lutto. Ecco tutti i dettagli.

Tragico lutto nel mondo del cinema: il famosissimo attore è morto all’età di 63 anni

A rendere ufficiale la notizia di questo tragico e gravissimo lutto nel mondo del cinema ci ha pensato la moglie di Clark Middleton. Ecco, è proprio questo famosissimo attore che, alla sola età di 63 anni, è venuto tristemente a mancare dopo aver contratto il virus del Nilo. Stando a quanto si apprende da questo annuncio social di Elissa, il buon Middleton è morto Domenica 4 Ottobre in seguito a questo virus di cui, purtroppo, ancora adesso, non si ha alcuna cura nota. Una notizia, da come si può chiaramente comprendere, davvero tragica. E che, appena appresa, ha letteralmente gettato tutti nello sconforto. Non soltanto i suoi familiari, com’è giusto che sia, ma anche tutti i suoi più carissimi ed accaniti sostenitori. Come dicevamo precedentemente, infatti, la carriera di Clark Middleton è davvero immensa. Non soltanto, infatti, è stato protagonista indiscusso di ‘Twin Peaks: il ritorno’, ma ha anche recitato in tantissime altre serie televisive. A partire, quindi, da ‘Fringe’, ‘Law & Order’ e tanti altri ancora. Fino a diverse pellicole cinematografiche. Tra cui ‘Kill Bill Volume 2’, ‘Snowpiercer’ ed altro ancora. Insomma, una notizia davvero sconvolgente quella che riguarda questo lutto. E che, senza alcun dubbio, ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati del mondo del cinema.

Tragico lutto nel mondo del cinema quello che riguarda la morte di Clark Middleton, famosissimo attore di soli 63 anni per il virus del Nilo occidentale.

