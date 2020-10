Uomini e Donne, Carlotta Savorelli è una delle dame del parterre, ma chi è esattamente? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Giunta al suo secondo anno consecutivo negli studi di Uomini e Donne, Carlotta Savorelli continua ad incantare tutti con la sua immensa bellezza. Perché, c’è da ammetterlo, nonostante non abbia mai perso occasione di poter mostrare il suo forte carattere, la giovanissima dama ha ‘impressionato’ tutti i telespettatori del dating show di Canale 5 per il suo immenso fascino. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Siete proprio curiosi di sapere tutto ciò che occorre sapere su colei che, con capelli biondi corti ed occhi chiarissimi, ha completamente incantato tutti? Tranquilli, ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Passeremo in rassegna, infatti, non soltanto la sua età e il suo lavoro, ma anche il suo matrimonio andato a finire male e, soprattutto, la malattia di cui, durante la sua presentazione a Uomini e Donne, Carlotta Savorelli non ha potuto affatto fare a meno di citare. Siete pronti? Continuate a leggerci!

Chi è Carlotta Savorelli di Uomini e Donne? Cosa occorre sapere su di lei

È trascorso poco più di un anno da quando Carlotta Savorelli ha messo piede nel famoso studio televisivo di Uomini e Donne. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Come dicevamo precedentemente, sin dal suo primo ingresso negli studi di Cinecittà, la bellissima dama ha saputo conquistare l’attenzione su di sé per la sua immensa bellezza ed, ovviamente, il suo forte carattere. Carattere che, come ribadito dalla diretta interessata, si è rafforzato ancora di più in seguito ad alcuni accadimenti capitati nella sua vita. In primis, la fine del suo matrimonio. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, appena approdata nello studio di Uomini e Donne, Carlotta Savorelli non ha potuto fare a meno di parlare di questo momento. Ed, ovviamente, di dichiarare di essere certa a voler un amore completamente diverso da quello precedente. Ma non soltanto di questo ha parlato durante la sua presentazione, ma anche della sua malattia. La patalogia di cui soffre Carlotta, infatti, è la psiorasi. E, come raccontato dalla diretta interessata su Uomini e Donne Magazine, dopo che le è stata diagnosticata, è stata vittima di bullismo e di body shaming. Cos’altro sappiamo più su di lei? La bellissima Savorelli ha 35 anni. È una apprezzatissima vocalist bolognese. Ed ha serissime intenzioni di trovare l’amore, quello vero.

Carlotta Savorelli, diciamoci la verità, ha conquistato tutto il pubblico di Uomini e Donne. Secondo voi, riuscirà a trovare l’amore all’interno dello studio di Cinecittà? Noi glielo auguriamo vivamente!

