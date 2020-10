Avete mai visto il fratello di Alessandro Borghese? La loro somiglianza è davvero incredibile: date un’occhiata al post!

Alessandro Borghese è un famosissimo personaggio televisivo oltre che un magnifico chef: dopo la scuola ha lavorato per tre anni come cuoco su navi da crociera, prima di stabilirsi su terra ferma a Londra, San Francisco e poi Parigi. In Italia ha frequentato la scuola di sommelier e poi è ripartito per New York: nel 2017 ha aperto il suo primo ristorante, a Milano, ‘Alessandro Borghese – il lusso della semplicità’. E’ piombato in tv nel 2005 come conduttore di ‘Cortesie per gli ospiti’ ma oggi è una vera star con il suo ‘4 ristoranti’: in prima serata su Sky Uno quattro proprietari di attività si sfidano per aggiudicarsi un bonus da spendere nel loro ristorante. La carriera di Alessandro è piuttosto nota a tutti, ma la sua vita privata? Beh, il simpatico Borghese è sposato con Wilma Oliverio ed è papà di due splendide figlie, Alexandra e Arizona. E’ figlio di Barbara Bouchet, attrice italiana, e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese: avete mai visto il fratello di Alessandro? Ve lo mostriamo subito.

Alessandro Borghese, spunta il selfie con il fratello Massimiliano: somiglianza incredibile

Alessandro Borghese ha un fratello di nome Massimiliano. Sul web si legge che il giovane ha 31 anni ed ha una vita lontana dalle luci dei riflettori: è un famoso bartender e lavora in un ristorante di Milano, nel quale si occupa di gestione e organizzazione del personale. Sulla vita privata di Massimiliano si sa ben poco essendo lui molto riservato: anche i suoi profili social sono tutti privati. C’è però un selfie scattato e pubblicato dal famosissimo chef e personaggio televisivo: vicini si somigliano davvero tanto!

“Happy Birthday Brò” ha scritto come didascalia su Instagram il Borghese della tv il giorno 17 luglio 2020! Così abbiamo scoperto che Massimiliano è nato a luglio ed è del segno del Cancro!