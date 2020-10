Ballando con le Stelle, ancora un incidente: “problema al ginocchio”

Non c’è pace per Ballando con le Stelle, ancora un incidente per uno dei concorrenti: “Problema al ginocchio. È dalla fisioterapista”

La quindicesima edizione di Ballando con le Stelle non trova pace. Il programma sarebbe dovuto andare in onda in inverno, ma è stato rinviato a causa dell’ondata di Covid-19 che si è abbattuta su tutto il mondo e specialmente in Italia. La trasmissione di Milly Carlucci è così slittata in autunno, ma la vigilia è stata segnata da alcuni casi di Coronavirus nel cast del programma. Il ballerino Samuel Peron e il concorrente Daniele Battaglia, infatti, sono risultati positivi al virus. La produzione, d’accordo con la rete, ha deciso di andare lo stesso in onda, facendo a meno del ballerino e volto storico del programma. Dopo le prime puntate, però, la trasmissione ha dovuto fare a meno anche di Raimondo Todaro, ballerino professionista e altro volto storico del programma, che è stato operato per appendicite. Il ballerino ha saltato una puntata, lasciando da sola la sua partner Elisa Isoardi.

Ballando con le Stelle, ancora un incidente: cos’è successo

Per chi pensava che, dopo la positività di alcuni concorrenti e l’operazione subita da Todaro, le grane per Ballando con le Stelle fossero finite, ecco che ben due concorrenti sono protagonisti di un incidente. Nelle ultime ore, Alessandra Mussolini, come rivelato da Dagospia, è stata trasportata in ospedale perchè è precipitata di faccia al suolo. La concorrente ha ricevuto subito le cure necessarie e adesso si sta riprendendo dopo la brutta botta. La Mussolini, però, non è sola. Anche Rosalinda Celentano pare abbia avuto qualche problema. Come annunciato dalla sua partner, la ballerina Tinna Hoffmann, la concorrente ha qualche problema al ginocchio e adesso è dalla fisioterapista: “Rosalinda è dalla fisioterapista, ha avuto un po’ di problemi al ginocchio. Speriamo che passi presto e che già da oggi possa allenarsi per sabato sera” – poi in un’altra storiespubblicata su Instagram ha affermato – “Sto andando all’Auditorium, pronta per un’altra giornata piena di prove: è vero che la Rosalinda sta un po’ male con la sua gamba però stiamo cercando di risolverla. Così sarà pronta per sabato”.

Nella prossima puntata, in programma sabato 10 ottobre, Ballando con le Stelle potrebbe fare a meno di due concorrenti, Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini. Nelle prossime ore, la conduttrice Milly Carlucci ci terrà aggiornati sulle loro condizioni e ovviamente sapremo con certezza se saranno della gara oppure daranno forfait.