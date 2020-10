Ennesimo ‘guaio’ da risolvere per Milly Carlucci a Ballando con le stelle: un altro concorrente costretto ad interrompere le prove.

Edizione complicata questa di Ballando con le stelle: dopo la positività al Covid di Samuel Peron che ha causato la mancata partecipazione del maestro alla gara e quella di Daniele Scardina, guarito fortunatamente in tempo per l’inizio della trasmissione, l’intervento chirurgico di Raimondo Todaro e l’incidente capitato ad Alessandra Mussolini, ora è a rischio la partecipazione di un altro concorrente. Ma vediamo di chi si tratta e cosa è accaduto.

Ballando con le stelle, a rischio la partecipazione di Rosalinda Celentano

Ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, la maestra di ballo Tinna Hoffman, partner nello show di Rosalinda Celentano, ha dichiarato che la concorrente a lei affidata ha dei problemi al ginocchio che l’hanno costretta ad una pausa forzata delle prove. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori dovrà sottoporsi a degli approfondimenti medici, in particolare ad una risonanza magnetica. Ciò creerà sicuramente degli inconvenienti al talent, perché adesso la presenza della coppia alla prossima puntata di Ballando con le stelle non è più sicura. Se Rosalinda e Tinna non potessero esibirsi sabato prossimo sarebbe davvero un peccato perché la coppia ha davvero convinto tutti, pubblico e giuria, specialmente con l’ultima coreografia che ha visto le due calarsi nei panni di Charlie Chaplin. Si è trattata di un’esibizione davvero riuscita bene, che ha fatto scoprire anche un lato diverso di Rosalinda, più scherzoso e solare. La Celentano, infatti, proprio in una clip andata in onda sabato scorso, ha raccontato del dramma vissuto quando le è stato diagnosticato un tumore al seno. Inoltre, anche la confessione circa il cattivo rapporto con il suo corpo è stata molto toccante: Rosalinda si è definita “un’ingrata nei confronti della vita”. Speriamo quindi che non si tratti di nulla di grave e che Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann possano continuare a partecipare allo show, essendo una delle coppie migliori in gara.

Noi continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda e vi terremo aggiornati su tutte le novità su Ballando con le stelle.

