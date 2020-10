Sapete qual è il colore naturale dei capelli di Elettra Lamborghini? La cantante l’ha appena svelato: che sorpresa

Elettra Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di automobili. La donna è nata il 17 maggio del 1994 a Bologna ed ha tre sorelle ed un fratello. La Lamborghini è una delle cantanti più amate in Italia. Il successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una hit mondiale, ed è proseguito con i programmi televisivi girati negli altri paesi, tra i quali figura Geordie Shore. Di recente, la cantante ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, ed ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La Lamborghini è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di cinque milioni di seguaci, provenienti da tutto il mondo.

Elettra Lamborghini, sapete qual è il colore naturale di capelli?

Elettra Lamborghini, oltre ad essere una bellissima ragazza, è anche un tipo molto stravagante. La cantante ha molti piercing sparsi sul tutto il corpo, nonché parecchi tatuaggi che l’hanno resa famosa, come le macchie leopardate all’altezza del gluteo. Alcuni tatuaggi, però, li sta facendo rimuovere, perchè ormai stufa di vederli. Elettra ha spesso cambiato look: dai capelli lunghi alla treccia, fino al bob corto scelto per il suo matrimonio. Molti, però, non conoscono il colore naturale dei suoi capelli. La cantante l’ha svelato in una stories pubblicata su Instagram. La Lamborghini, infatti, ha pubblicato una foto in aereo, dove la luce riflessa nel finestrino illumina i suoi capelli e facevano uscire il colore naturale, ovvero il rosso.

Lo scatto pubblicato da Elettra Lamborghini avrà sicuramente ricevuto tantissime visualizzazioni. I fan, da oggi, conoscono anche il colore naturale dei capelli della cantante.