La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata possiamo dire certamente col botto; questa edizione è condotta come anche la precedente da Alfonso Signorini, che ha scelto come suoi opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Tantissimi sono già i colpi di scena che hanno animato l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia, come le inaspettate squalifiche avvenute nelle recenti settimane, la prima ha coinvolto Fausto Leali, dopo che l’uomo ha pronunciato delle affermazioni di natura razzista e la seconda il giovanissimo Denis Dosio. Quest’ultimo infatti durante la notte aveva pronunciato, in un momento di spensieratezza insieme ai suoi coinquilini, una bestemmia. In questi ultimi giorni al centro del gossip nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci, che ha legato particolarmente con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Purtroppo la donna ha dovuto fare i conti con il suo passato, e ovviamente ritornare col pensiero alla storia d’amore con il suo ex marito. Da pochissimo Elisabetta ha deciso di aprirsi e rivelare alcuni particolari intimi del loro matrimonio: sapete come Briatore le ha chiesto di sposarlo? Non immaginereste mai, un vero e proprio sogno! Ve lo sveliamo noi.

Elisabetta Gregoraci e Briatore, sapete come le ha chiesto di sposarla?

Nelle ultime settimane al centro del gossip nella casa del Grande Fratello Vip la bellissima Elisabetta Gregoarci, dopo che la donna ha stretto un legame particolare con Pierpaolo Petrelli. L’affetto in realtà è nato dopo aver affrontato un’ avvincente prova, in cui i due concorrenti hanno dovuto scambiarsi un bacio sott’acqua, per rilevarne la resistenza. Da quel momento, soprattutto Petrelli ha iniziato a provare un forte interesse per la Gregoarci, tra baci scambiati, intense carezze e sguardi fugaci. La bellissima conduttrice però ha dovuto fare i conti con il suo passato e dopo un’iniziale scontro a distanza con l’ex marito Flavio Briatore, quest’ultimo nella puntata di venerdì ha mandato una meravigliosa lettera ad Elisabetta, facendole una inaspettata sorpresa. La Gregoraci ha voluto da pochissimo confessare del particolari intimi del matrimonio con Briatore e ha raccontato come l’uomo le ha chiesto di sposarlo. Conversando con gli altri coinquilini ha affermato che la proposta è avvenuta il 10 agosto, durante una cena in barca, organizzata con la presenza degli altri suoi amici. Ad un certo punto, in un’atmosfera alquanto romantica, Briatore si è avvicinato ad Elisabetta, sussurrandole di essere lei la donna della sua vita.

Dopo quelle meravigliose parole, Elisabetta in preda all’emozione, ha ricevuto l’anello davanti a tutti e l’uomo le ha chiesto improvvisamente di sposarlo. Un momento indimenticabile accompagnato dal calore della luna e dal luccichio dei suoi riflessi nel mare. Ovviamente come tutti sappiamo la conduttrice ha risposto di sì, e insieme hanno coronato il loro grande sogno d’amore. Un ricordo che sicuramente Elisabetta Gregoraci porterà per sempre nella sua memoria figurandolo come uno dei momenti più belli della sua vita.

