GF Vip, Elisabetta Gregoraci: l’incredibile retroscena sulla sua nascita

La bellissima Elisabetta Gregoraci, donna dalla forza e dal coraggio straordinari, ha raccontato la scorsa notte un incredibile retroscena sulla sua nascita e ha speso parole toccanti per la nonna scomparsa

Elisabetta Gregoraci è una dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip e sta regalando grandi emozioni con la sua forza. Ancora una volta la bellissima showgirl si è dimostrata una persona semplice, dolce, con un carattere spontaneo e sempre pronta a raccontarsi e ascoltare. Nonostante i grandi momenti di crisi che diversi coinquilini stanno affrontando, come ad esempio Tommaso Zorzi che qualche giorno fa appariva inconsolabile, l’ex moglie di Flavio Briatore resta un punto fermo con il suo comportamento sempre impeccabile. Proprio questa notte, Elisabetta Gregoraci si è raccontata parlando con Pierpaolo Pretelli, rivelando un incredibile retroscena sulla sua nascita e parlando con una dolcezza a una tenerezza infinite della nonna scomparsa. Ecco i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, incredibile retroscena: ecco cos’è successo alla sua nascita

La splendida artista di origine calabrese si è ritrovata a chiacchierare della sua famiglia con Pierpaolo Pretelli e, inevitabilmente, è finita a raccontare qualche dettaglio della sua infanzia. Ha iniziato rivelando un incredibile retroscena sulla sua nascita: a quanto pare, la mamma di Elisabetta Gregoraci aveva paura degli ospedali e per questo motivo la showgirl è nata in casa! Inoltre, fin dalla nascita, era una bambina molto bella, proprio come oggi è una donna stupenda, e sembra che in paese si fosse diffusa la notizia della nascita di questa “bimba bellissima” ragion per cui molte persone si recavano a casa di Elisabetta Gregoraci per poterla vedere e ammirare. La showgirl ha poi parlato della nonna Angela, a cui era legatissima, tanto che quando ha vinto il sorriso più bello d’Italia, con i primi soldi raccolti grazie alla partecipazione ad alcuni programmi, ha comprato un biglietto per raggiungere la donna in Canada. Nonna Angela, infatti, si trovava in visita ad alcuni parenti e Elisabetta Gregoraci sentiva moltissimo la sua mancanza. Al ritorno dal Canada, purtroppo, una tossa persistente si è dimostrata il sintomo di un male che non ha lasciato scampo alla donna: un tumore ai polmoni che nel giro di alcuni mesi l’ha portata via. La showgirl aveva gli occhi che le brillavano di amore e tenerezza nel raccontare questi particolari della sua vita. E voi, cosa ne pensate dell’incredibile retroscena sull’infanzia di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci è seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower che la sostiene e accompagna in questa avventura al GF Vip!