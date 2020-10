GF VIP 5, retroscena inedito su Franceska Pepe: le parole di Signorini

Alfonso Signorini, durante “Casa Chi”, ha raccontato un retroscena inedito su Franceska Pepe: ecco le parole del conduttore del GF VIP 5

Franceska Pepe è sicuramente uno dei concorrenti più discussi della quinta edizione del GF VIP. La ragazza è stata eliminata durante la scorsa puntata, perdendo il rush finale al televoto con Adua Del Vesco. La sua eliminazione ha suscitato numerose polemiche. Franceska, infatti, risultava essere una delle concorrenti più amate nella casa più spiata d’Italia. Questo, però, non è bastato e addirittura pare che dietro alla sua eliminazione ci siano i telespettatori spagnoli, i quali si sono affezionati invece ad Adua Del Vesco.

GF VIP 5, retroscena inedito su Franceska Pepe

L’avventura nella casa più spiata d’Italia di Franceska Pepe è stata breve, ma intensa. La donna è riuscita a litigare quasi con tutti: da Tommaso Zorzi, con il quale poi ha stretto amicizia, a Stefania Orlando, fino ad Adua Del Vesco e Dayane Mello, che addirittura le ha scaraventato il trucco a terra. Tanto ‘odiata’ all’interno della casa, tanto amata al di fuori: i telespettatori italiani sono in subbuglio per la sua eliminazione. La Pepe, infatti, sembrava in netto vantaggio rispetto alla Del Vesco, ma alla fine l’attrice ha avuto la meglio. I telespettatori, però, non sono d’accordo e addirittura pare che il Codacons abbia presentato un esposto ad Agcom dopo il risultato del televoto settimanale.

Nel frattempo, Alfonso Signorini, durante una puntata di Casa Chi, racconta un retroscena inedito su Franceska Pepe. Il conduttore del GF VIP 5 ha svelato che durante il provino le ha chiesto: “Cosa sai fare?” e lei ha risposto “Nulla” e come se non bastasse ha aggiunto: “So spendere i soldi degli altri“. Le parole della Pepe hanno colpito Signorini, che ha deciso di sceglierla per il cast della quinta edizione del reality show.