GF Vip, arriva il comunicato shock: il pianto di Matilde Brandi

Arrivato da pochi minuti un inatteso comunicato del Grande Fratello che crea scompiglio nella Casa: Matilde Brandi scoppia in lacrime.

E’ di pochi minuti fa il comunicato del Grande Fratello che ha letteralmente scioccato i concorrenti: è stato Pierpaolo Pretelli a dare la notizia a tutto il gruppo riunito in salotto. Inizialmente, qualcuno di loro ha pensato che si trattasse di uno scherzo del Pretelli, ma il ragazzo non mentiva: il GF aveva davvero un annuncio da fare ai Vip, una notizia che non avrebbe potuto assolutamente lasciarli indifferenti. All’aver sentito dalla bocca di Pierpaolo ciò che il Grande Fratello aveva in serbo per loro, le reazioni sono state molto forti, come è comprensibile. Soprattutto Matilde Brandi è scoppiata in un pianto a dirotto, anche perché la notizia la riguarda particolarmente da vicino. Ma cosa hanno saputo i concorrenti di così sconvolgente? Vediamo cosa è accaduto.

GF Vip, il comunicato inatteso che sconvolge la Casa: Matilde Brandi in lacrime

Assicurati i suoi compagni d’avventura sul fatto che non si trattasse di uno scherzo, Pierpaolo Pretelli ha letto ciò che era scritto nella busta consegnatagli in confessionale dal Grande Fratello. Quest’ultimo ha fatto sapere ai concorrenti che, alla luce della drammatica situazione sanitaria che imperversa in Italia per i molti contagi da Coronavirus, questa settimana coloro che hanno figli piccoli potranno ricevere una telefonata da casa. Il bellissimo annuncio ha emozionato tutti, anche quelli nella Casa che non sono genitori o che non hanno figli piccoli. Felicissime ovviamente Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci, entrambe con bambini, e Matilde Brandi alla quale il comunicato ha provocato un’emozione fortissima che l’ha fatta scoppiare in un pianto a dirotto. La bellissima ballerina, colonna indispensabile della Casa, come giustamente affermato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del reality, non ha retto alla gioia immensa che le dà sapere di poter comunicare con le sue gemelline, Aurora e Sofia, avute dal marito Marco Costantini.

Una bella notizia davvero quella ricevuta stasera dai concorrenti, che ha reso felici anche noi. Complimenti al Grande Fratello per il bel gesto.

