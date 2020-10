Battuta d’arresto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip: lei sarebbe innamorata di un altro fuori dal reality.

Doccia fredda per Pierpaolo Pretelli al GF Vip, il feeling nato con Elisabetta Gregoraci pare aver subito una brusca battuta d’arresto. Più volte la showgirl ha cercato di porre un freno alla situazione creatasi con l’ex velino di Striscia, nonostante l’attrazione tra i due fosse chiaramente visibile a tutti. Finora gli altri concorrenti ma anche il pubblico fuori sono stati portati a credere che la reticenza di Elisabetta a viversi pienamente la storia con Pretelli fosse dovuta al timore delle chiacchiere o al fatto di voler proteggere suo figlio Nathan. Oggi pomeriggio, però, mentre alcuni concorrenti nella Casa erano intenti a fare un gioco, la Gregoraci ha letteralmente lasciato tutti di stucco. Ma cosa è successo?

Elisabetta Gregoraci innamorata di un altro, la confessione che spiazza Pierpaolo

Mentre ognuno cercava uno slogan adatto per ciascun concorrente, la Gregoraci è stata definita da Guenda “Elisabetta, l’illusionista!”, alludendo chiaramente al rapporto indefinito con Pierpaolo. Elisabetta non ha preso molto bene la battuta, ma Pierpaolo l’ha subito rassicurata dicendole di non condividere questa opinione su di lei. Lei però non ha voluto essere abbracciata da lui dicendogli che non doveva farlo perché fuori poteva sembrare che ci fosse del tenero tra loro due e, come se non bastasse, gli ha dato la stoccata finale: “Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla Casa“. Inutile dire che questa confessione ha lasciato tutti di stucco compreso Pretelli. Ora, però, bisogna vedere se la Gregoraci con queste parole abbia cercato di mettere a tacere le varie voci su di lei o se effettivamente, nella vita reale, l’ex moglie di Flavio Briatore abbia un fidanzato o sia comunque innamorata di un altro uomo. In questo caso allora le sue titubanze non sarebbero dovute né al figlio né all’ex marito ma all’uomo che di cui sarebbe innamorata.

Non resta che seguire le prossime puntate del GF Vip e scoprire come evolverà la faccenda.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui