GF Vip, scatta il bacio tra le due concorrenti: l’atmosfera in Casa si fa bollente; ecco cosa è successo in cucina

Un’edizione davvero scoppiettante, questa del Grande Fratello Vip attualmente in onda. L’avventura dei ‘vipponi’ nella Casa più spiata della tv è iniziata solo da qualche settimana, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. Merito del cast, super interessante, messo su da Alfonso Signorini, al timone del reality show per la seconda volta consecutiva. E, tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lei, Adua Del Vesco. Prima la confessione di Gabriel Garko, poi la rivelazione sulla sua storia con Massimilano Morra: l’attrice è sempre al centro delle vicende della Casa. E, qualche ora fa, Adua è stata protagonista di un altro particolare ‘momento’, insieme alla sua inseparabile amica, Dayane Mello: le due gieffine si sono baciate in cucina, davanti agli occhi del resto dei vip! Diamo un’occhiata!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, scatta il bacio tra le due concorrenti: l’atmosfera in Casa si fa bollente

Tra i legami più veri creatisi nella Casa del GF Vip 5, c’è senza dubbio quello nato tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Quest’ultima è una vera e propria spalla per Adua, che nei numerosi momenti di difficoltà che ha vissuto nella Casa, ha potuto sempre contare sulla vicinanza e sulla lealtà della bellissima modella. E, poco fa, le due si sono mostrate più vicine che mai! Tra le due concorrenti è scattato un bacio che non è passato inosservato, date un’occhiata:

Come si può vedere dalle immagini, il bacio è scattato in cucina, davanti a tutti! Ma non si è trattato di un bacio vero, bensì di una scenetta messa su dalle due amiche per scherzare. Dopo qualche minuto, infatti, Dayane e Adua scherzano e ridono. La brasiliana si preoccupa dell’eventuale gelosia del fidanzato di Adua, ma esclama: “Non è geloso, hai fatto tante telenovelas, hai baciato tante persone!”.

Dopo tanta tensione, un momento di leggerezza e risate per Adua, che, nella scorsa puntata, si è salvata al televoto, dopo un testa a testa con Franceska Pepe, che è stata invece eliminata. E voi, state seguendo il percorso della Del Vesco nella Casa del GF Vip? Che idea vi siete fatti su di lei?