Giovanni Muciaccia è l’indimenticabile conduttore di Art Attack per milioni di bambini: ma sapete cosa fa oggi e cosa qual è la sua grande invenzione famosa in tutto il mondo?

“Fatto?” Era l’espressione tipica di Giovanni Muciaccia, conduttore dell’amatissimo Art Attack, in onda su Disney Channel il canale dedicato ai più piccoli che di recente ha affrontato la perdita di un giovanissimo protagonista. Art Attack è il programma in cui ogni bambino ha imparato a far emergere l’artista che ha in sé. Originario di Foggia e diplomato all’Accademia di Arte Drammatica, Giovanni Muciaccia non è solo un conduttore ma anche un attore di grande talento e un inventore. Ha esordito in televisione proprio con Disney Channel per poi passare a presentare La Banda dello Zecchino d’Oro. La sua brillante carriera l’ha visto al timone di innumerevoli programmi tra cui Sereno Variabile e La porta segreta. Ha inoltre condotto il pre-show per l’apertura dei Giochi paraolimpici invernali a Torino. I suoi programmi sono stati vincitori di numerosi premi, come il telegatto e l’AGE. Ma sapete cosa fa oggi Giovanni Muciaccia e, soprattutto, qual è la sua grande invenzione famosa in tutto il mondo?

Giovanni Muciaccia, la sua vita oggi e l’incredibile invenzione

È uno dei presentatori più amato che ha accompagnato l’infanzia di migliaia di bambini aiutandoli a scoprire il lato creativo e stimolando la fantasia e l’immaginazione. Ancora oggi il suo profilo Instagram e quello facebook sono seguitissimi dai fan e lui continua a postare video in cui realizza opere d’arte, proprio come accadeva ad Ark Attack. Simpaticissimo, Giovanni Muciaccia non appare per nulla cambiato nel corso degli anni, il viso pulito è sempre lo stesso e la sua allegria conquista ancora chiunque lo guardi. Sposato e padre di due bambini, quest’anno è stato conduttore di La porta segreta e Non è mai troppo tardi… Fatto?! Giovanni Muciaccia oggi continua con il suo lavoro per il piccolo schermo, ma soprattutto ha realizzato il brevetto di una grande invenzione: il Line Splitter, un dispotivo utilissimo per chi pratica il kitesurf. Il Line Splitter, utilizzato in tutto il mondo, è un prodotto tutto italiano e il merito di questa incredibile idea è proprio del nostro Giovanni Muciaccia.

E voi, seguivate Art Attack per poi cimentarvi negli “attacchi d’arte”?