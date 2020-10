Giulia De Lellis si trova in clinica: lo ha confessato questa mattina, l’influencer ha spiegato ai suoi fan i motivi. Ecco le sue parole su Instagram.

E’ un periodo particolare per Giulia De Lellis, la famosissima influencer, ad oggi una delle ‘Regine italiane’ di Instagram. L’ex volto noto di Uomini e Donne sta avendo problemi con la pelle del suo viso: l’influencer ultimamente si sta mostrando senza trucco per mostrare a tutti i suoi fan i problemi che ha con l’acne. Diversi giorni fa si è sfogata con i suoi milioni di follower: è in cura con la sua dermatologa ma la situazione non sembra migliorare. Proprio pochissimi minuti fa Giulia nelle sue IG story ha svelato che la sua pelle non sta tanto bene: non si trova però a casa sua bensì in clinica! Ecco cosa ha rivelato inaspettatamente.

Giulia De Lellis: “Ho deciso di chiudermi in clinica”, l’inaspettata confessione

Giulia De Lellis questa mattina ha dato il buongiorno mostrando i suoi piedi e taggando una clinica. Ha destato curiosità nei suoi fan e per questo ha spiegato cosa le succede: “Va tutto bene. Ho solo deciso di chiudermi in clinica e fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa. E’ importante non trascurare nulla soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare” sono le inaspettate parole di GDL sul suo canale Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato più volte di essere ‘ipocondriaca’, l’ha ripetuto anche pochi minuti fa: “Sono ipocondriaca, pesante, quindi sono in para. Ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare queste due cose” ha aggiunto.

La storia con Andrea Damante

Sembra esser giunta ormai al capolinea la storia tra l’ex tronista e la sua corteggiatrice: nello studio di Uomini e Donne hanno fatto innamorare migliaia di fan con la loro love story. Dopo il tradimento, dopo altre frequentazioni, sembravano aver trovato il sereno: qualcosa tra loro è scoppiato di nuovo e ad oggi non sembrano trovare un punto in comune. “Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia“ sono state le parole di GDL ad una fan.