Giulia De Lellis esplosiva: l’ultimo scatto è da capogiro, fan impazziti

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social e una sua foto esplosiva, postata qualche ora fa, ha letteralmente mandato in delirio i fan: ecco i dettagli.

La bellissima Giulia De Lellis, influencer, modella, personaggio televisivo, è seguita su Instagram da quasi cinque milioni di persone e la sua ultima foto, letteralmente esplosiva, ha mandato in delirio i fan. Ecco i dettagli. La splendida Giulia De Lellis, che abbiamo ammirato di recente al festival di Venezia 77, è apprezzata per il suo carattere spontaneo e la sua grande sincerità. Divenuta un vero esempio per tutte le giovani donne quando si è mostrata con la pelle rovinata dall’acne, per cui si sta curando, ha dimostrato che l’apparenza non è tutto e l’aspetto fisico non deve limitare le persone. A causa di questi suoi problemi, la bella influencer aveva annunciato qualche giorno fa di essersi recata in una clinica. Oggi, Giulia De Lellis ha postato una storia esplosiva sul suo profilo Instagram che ha letteralmente mandato in delirio i milioni di fan che la seguono: scopriamo i dettagli.

Giulia De Lellis, “lato b” in primo piano: la foto esplosiva

La bellissima influencer utilizza i social per raccontare la sua vita lavorativa e personale a tutti coloro che la seguono con passione. Giulia De Lellis non ha paura di mostrarsi al naturale, come ha già ampiamente dimostrato diventando una fonte di ispirazione per tutti coloro che vivono un momento di disagio a causa di problemi legati all’aspetto fisico. Celebri sono le sue immagini sul red carpet di Venezia dove ha sfilato con il viso puntellato dall’acne e che l’ha resa ancora più amata per la sua naturalezza. Proprio oggi, Giulia De Lellis ha postato una storia esplosiva sul suo profilo Instagram in cui si vede perfettamente il lato b dell’influencer che si sta sottoponendo ad una stimolazione muscolare, come lei stessa ha spiegato, che dovrebbe avere gli stessi risultati della palestra. Con la sua grande simpatia la giovane non ha esitato a condividere lo scatto con i fan.

Giulia De Lellis riesce sempre a sorprendere e catalizzare l’attenzione!