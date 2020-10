Luciana Littizzetto rivela: “Dovrò rioperarmi”, cosa è successo alla comica torinese.

Ero lo scorso dicembre quando Luciana Littizzetto, in seguito da una brutta caduta, si è rotta polso e rotula. Ad annunciarlo era stata proprio lei, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui condivise alcuni scatti direttamente dall’ospedale: “volata per strada”, scrisse nella didascalia. Un brutto colpo per la comica che, ancora oggi, a distanza di quasi un anno dall’accaduto, deve fare i conti con le conseguenze dell’incidente. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Littizzetto rivela quali sono le sue condizioni attuali, dichiarando di doversi sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico. Scopriamo cosa ha raccontato.

Luciana Littizzetto rivela: “Dovrò rioperarmi”, le conseguenze dell’incidente dello scorso Dicembre

È passato circa un anno dal brutto incidente che ha colpito Luciana Littizzetto. Lo scorso dicembre, l’attrice e comica torinese si è fratturata rotula e polso, ma, ancora oggi, la situazione non è rientrata del tutto. A raccontarlo è stata proprio Luciana, nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Un’intervista in cui spiega come, nonostante dall’esterno sembra che cammini bene, ancora oggi non è scioltissima nei movimenti. Poi, la confessione sul nuovo intervento che, molto probabilmente, dovrà subire: “Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti.” Una nuova operazione, quindi, per Luciana, che forse arriverà durante le vacanza di Natale. Per ora, la comica si gode la ripresa, seppur lenta: “Intanto ne siamo venuti a capo”.

Queste le parole della torinese, che, nel frattempo, è tornata a far sorridere il pubblico sulla famosa scrivania di Che tempo che fa”, al fianco di Fabio Fazio. Si tratta di un talk show, in onda di domenica, in cui si affrontano temi di attualità, ma non mancano approfondimenti su spettacolo ed intrattenimento. Nel cast, anche Filippa Lagerback, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Mago Forest.