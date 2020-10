Paolo Del Debbio, cambio look sconvolgente: spunta il clamoroso motivo della ‘trasformazione’ del giornalista e conduttore tv.

I telespettatori di Dritto e Rovescio non hanno potuto non accorgersene. Per questa nuova stagione della trasmissione di Rete Quattro, Paolo Del Debbio si è mostrato con un aspetto decisamente rivoluzionato. Visibilmente dimagrito, circa 22 kg in meno, il conduttore ha sfoggiato un nuovo taglio, abbinato alla barbetta brizzolata. Un cambio look notevole, di cui molti hanno parlato, anche lo stesso Del Debbio, che ha dichiarato di aver avuto problemi di salute. Secondo Il Tempo, però, dietro la ‘trasformazione’ del conduttore ci sarebbe un altro motivo. Che non immaginereste mai! Scopriamo di più sull’indiscrezione.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Paolo Del Debbio, cambio look sconvolgente: spunta il clamoroso motivo, non immaginereste mai

Un cambiamento che non è passato inosservato, quello di Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e Rovescio ha rivoluzionato il suo look e si è mostrato completamente diverso nelle nuove puntate del talk di Rete Quattro. Barba incolta, nuovo taglio di capelli e 22 kg in meno. In molti lo hanno notato e, inevitabilmente, si sono chiesti: cosa è successo davvero a Del Debbio? Ebbene, a rispondere ci ha pensato il quotidiano Il tempo, che ha svelato quello che potrebbe essere il reale motivo del cambio look del conduttore. Di cosa parliamo? Di affari d’amore! “Tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore”, si legge sul giornale. Dove si sottolinea come l’amore potrebbe essere anche il motivo del notevole buon umore del conduttore, nell’ultimo periodo.

Un’indiscrezione scottante, quella su Del Debbio, che avrebbe quindi una persona ‘speciale’ nel suo cuore, che l’avrebbe ‘spinto’ a modificare il suo look. Sarà vero o si tratta di una semplice indiscrezione? Non ci resta che attendere possibili conferme o smentite da parte dell’amatissimo conduttore. E voi, seguite le puntate di Dritto e Rovescio?