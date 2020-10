Proposta di matrimonio al Gf Vip: da un momento all’altro, cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Se pensavate che in questa edizione del GF Vip fosse accaduto già di tutto, vi sbagliavate di grosso. I colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono davvero all’ordine del giorno e, qualche ora fa, è successo qualcosa di davvero incredibile. E di meraviglioso. Una sorpresa totalmente inaspettata che una delle concorrenti del reality, che ha ricevuto una proposta di matrimonio, attraverso un megafono, dal suo compagno, che si è recato proprio nei pressi della Casa del GF Vip. Una scena davvero emozionante, curiosi di scoprire chi è stata la fortunata? Ve lo sveliamo subito. Piccolo spoiler: lei ha detto di si!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Proposta di matrimonio al Gf Vip: “Mi vuoi sposare?”, emozione immensa per la concorrente

In questa edizione del GF Vip, in cui in poche settimane è accaduto di tutto, poteva mai mancare una proposta di matrimonio? La risposta, ovviamente, è no. E a farci emozionare con una proposta super originale è stato Quentin Kammermann, compagno di Myriam Catania. Giunto nei pressi della Casa di Cinecittà, il pubblicitario francese, con cui l’attrice ha un figlio, Jacques, ha urlato con un megafono: “Mi vuoi sposare?“. La domanda ha colto di sorpresa i concorrenti, che inizialmente non avevano capito a chi appartenesse la ‘voce misteriosa’. Ma, una volta scoperto tutto, Myriam non ha esitato a dare la sua risposta: “Si!“. Una risposta ribadita dalla Gregoraci, accanto alla Catania in questo momento emozionante: “Ha detto si!”. Una gioia immensa per Myriam, che conclude l’emozionante parentesi con un ‘Ti amo’.

Un momento davvero emozionante, quello vissuto dalla Catania nella Casa del GF Vip: l’attrice e Quentin si sono conosciuti per caso ad Ibiza. Il classico colpo di fulmine, che si è rivelato un grandissimo amore. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai meravigliosi futuri sposi! E voi, state seguendo il percorso di Myriam nella Casa?