Quanto guadagna la bellissima Federica Pellegrini? Non immaginereste mai la cifra, da capogiro.

Federica Pellegrini è una nuotatrice e campionessa olimpica italiana ed è considerata la campionessa di nuoto che ha ottenuto più premi. Ha iniziato ad allenarsi fin da piccina mossa da un grande amore per questo sport; a soli 16 anni ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004 nei 200 metri stile libero, un vero e proprio trionfo per una giovanissima nuotatrice. Di certo i successi non si arrestano lì e Federica continua imperterrita a mostrare tutto il suo talento. Nel 2008 ha vinto la medaglia d’oro nella stessa categoria, diventando così la prima e sola atleta italiana nel riuscire a vincere una medaglia olimpica nel nuoto. Successivamente la sua carriera prosegue sull’onda di vittorie e grandi trionfi, Federica ha realizzato ben 11 primati del mondo dal 2007 al 2009 e, a oggi, i titoli vinti sono oltre 100. E’ la nuotatrice italiana passata alla storia per aver vinto 50 medaglie internazionali. La Pellegrini vanta ovviamente un fisico meraviglioso, e possiede una bellezza incantevole, com’è evidente anche dalle sue foto sul suo profilo instangram. Oltre ai successi nello sport, è diventata la testimonial di numerose aziende ed è uno dei giudici di Italia’s Got Talent. Ma sapete quanto guadagna Federica Pellegrini? La cifra è da capogiro.

Quanto guadagna Federica Pellegrini?

Federica Pellegrini è la nuotatrice italiana passata sicuramente alla storia per aver vinto ben 50 medaglie internazionali, tra Olimpiadi, Europei e Mondiali. Un trionfo ovviamente dovuto al suo innato talento e al tanto impegno che la donna ha mostrato. Infatti, la Pellegrini si allena fin da piccola, e riesce ad ottenere a soli 16 anni una medaglia d’argento nelle Olimpiadi del 2004. La nuotatrice è negli ultimi giorni al centro di diversi gossip, infatti, dopo aver postato sul suo profilo una foto alquanto ambigua, in cui mostrava la pancia, si era creduto in una possibile gravidanza, poi smentita durante un’intervista de Le Iene. Non si sa molto della sua vita privata, ma Federica a quanto pare sarebbe fidanzata con il suo allenatore di nuoto, anche se la certezza della notizia non è mai giunta. Oltre ad essere una campionessa nello sport, oggi è anche testimonial di diverse aziende, ed è diventata dal 2019 uno dei giudici più amati ed acclamati del noto programma Italia’s Got Talent. Ma quanto guadagna la bellissima Federica Pellegrini? Non immaginereste mai la cifra, ve lo sveliamo noi.

Infatti, possiamo certamente sostenere che la meravigliosa ed eccezionale nuotatrice guadagna parecchio, soprattutto grazie agli sponsor. Grazie allo spot per Enel, che la vede lanciarsi dalle cascate delle Marmore, Federica è riuscita ad ottenere ben 300 mila euro. In totale, la cifra si aggira intorno ai due milioni di euro all’anno. Un esorbitante guadagno che si pone come un vero e proprio record.

