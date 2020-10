Queste tre sorelline oggi sono personaggi di successo sul web e in tv: le avete riconosciute? Ecco di chi si tratta, il cambiamento è incredibile.

Capita spesso che alcuni personaggi famosi e super seguiti sul web pubblichino alcuni scatti di quando erano ancora piccoli e non ancora conosciuti dal grande pubblico. In questo caso stiamo parlando di tre sorelline che nel tempo hanno ottenuto un grande seguito e una significativa popolarità. E’ stata la loro mamma a pubblicare questa foto, allo scopo di condividere con i suoi followers questo dolcissimo ricordo. Le loro espressioni in questa foto sono buffe e tenerissime, e chiaramente sono cambiate con il trascorrere del tempo, ma la loro bellezza è davvero rimasta intatta, così come alcuni lineamenti del loro volto. Allora, le avete riconosciute? Se non siete sicuri di aver capito di chi si tratta, vi sveliamo noi la loro identità: continuate a leggere e scoprirete tutti i dettagli!

Queste tre sorelline oggi sono personaggi super seguiti in tv e sul web: avete capito di chi si tratta? Ecco i loro nomi

Le tre bambine nella foto sono tre sorelle attualmente molto belle e soprattutto amatissime dal pubblico, che le segue in massa sui social e quando sono in tv. Due di loro, infatti, hanno partecipato a Uomini e Donne e da lì hanno ottenuto la grande popolarità che ancora oggi mantengono. L’altra, invece, non è mai stata in tv, ma ha saputo farsi apprezzare tramite i social, dove pubblica diversi momenti della sua vita quotidiana, soprattutto da quando è diventata mamma. Avete capito, allora di chi si tratta? Sono proprio loro, le sorelle Valli, Eleonora, Beatrice e Ludovica. La più grande, Eleonora, non ha mai partecipato ad alcun programma televisivo, ma sul suo profilo Instagram ha un seguito di quasi 300mila followers. Le sue sorelle, Beatrice e Ludovica, sono state a Uomini e Donne rispettivamente come corteggiatrice e tronista e ancora oggi sono amatissime dal pubblico. Ludovica, in particolare, ha da poco annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno, mentre Beatrice qualche mese fa è diventata mamma per la terza volta, grazie alla nascita della piccola Azzurra.

Le tre ‘sorelline’ Valli sono sempre apparse molto unite tra loro, anche se ultimamente i fan sono rimasti colpiti dal fatto che Eleonora e Beatrice non abbiano fatto cenno sui social alla gravidanza di Ludovica. In ogni caso, i loro rapporti sembrano essere sereni e tranquilli. E a voi piacciono loro tre?