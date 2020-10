La riconoscete? Qui era giovanissima, oggi è una delle attrici più amate ed apprezzate della seguitissima soap opera Un posto al sole.

La giovanissima ragazza in questa foto è oggi sicuramente una delle attrici più seguite e ammirate della celebre soap opera Un posto al sole. Nell’immagine in alto appare ovviamente in tenera età, quando ancora la sua popolarità non aveva raggiunto la fama che oggi possiede. Infatti, sono ormai moltissimi i vip che amano pubblicare sui loro profili social foto in cui si mostrano nel pieno dell’infanzia o dell’adolescenza, in compagnia dei loro cari o anche da soli. Momenti indimenticabili e meravigliosi, sanciti da scatti incantevoli che immortalano attimi passati. Si sa tutti amano conservare i propri ricordi attraverso album di fotografie e spolverare ogni tanto quelle immagini per apprezzare gli istanti trascorsi che purtroppo non possono più tornare a noi. La meravigliosa e giovanissima ragazza in questa immagine dolcissima, come abbiamo affermato, rappresenta oggi uno dei volti della televisione italiana più amati ed apprezzati. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Qui era giovanissima, oggi è un’amata attrice protagonista in Un posto al sole

Come vi abbiamo già anticipato, sono ormai moltissimi i vip che amano pubblicare foto in cui appaiono nella loro giovinezza, riscontrando un grande apprezzamento nel mondo social. La persona apparsa nella foto in alto che prima vi abbiamo mostrato è una delle attrici più amate e seguite della nota soap opera Un posto al sole. Si tratta di una serie televisiva ambientata a Napoli che da anni ormai riscontra un successo incredibile, grazie ai numerosi intrecci creati al suo interno. Tantissimi sono i personaggi presenti e tutti ovviamente super apprezzati e seguiti. Un’attrice della nota serie compare proprio in questa foto, sapete di chi si tratta? Beh della bellissima e bravissima Marina Tagliaferri. La meravigliosa donna è una delle punte centrali di Un posto al sole, in cui interpreta Giulia Poggi.

Marina proprio come il suo alter ego nella soap opera è molto attiva nel sociale, infatti, da anni si occupa di diversi associazioni, mostrando la sua dolce e sensibile personalità. Una persona d’altro canto eccezionale, proprio come Giulia Poggi, il personaggio da lei interpretato nella serie ambientata a Napoli. Inoltre, l’attrice è molto attiva anche a teatro, ha collaborato con diverse importanti compagnie, e non poteva certamente essere diversamente dato che possiede un talento eccezionale, come abbiamo già potuto notare nella sua interpretazione ad Un posto al sole. Nell’immagine postata dalla stessa donna sul suo profilo instangram appare ancora nel pieno della giovinezza, bellissima e solare. Uno scatto indimenticabile che ha riscontrato un enorme successo, e tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento ricevuti, nonostante Marina Tagliaferri non sia molto attiva sui social.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui