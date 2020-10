Ecco cosa succederà questa sera di 7 ottobre nella quarta puntata di Temptation Island: i video promo anticipano dei colpi di scena!

Mercoledì 7 ottobre una nuova puntata di Temptation Island regalerà intrattenimento e colpi di scena al pubblico di Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dai promo sono davvero curiosi: sui social sono comparsi i video che mostrano chiaramente ciò che succederà in prima serata nel villaggio delle tentazioni. Alessia Marcuzzi darà brutte notizie ai concorrenti che hanno deciso di mettere in gioco le loro storie d’amore? Nella scorsa puntata, andata in onda lo scorso mercoledì, abbiamo visto Gennaro ed Anna dirsi di nuovo ‘addio’: protagonisti di un acceso falò, si sono rincontrati per volontà del napoletano. Le cose però non sono andate come sperava: Anna ha deciso di abbandonare il reality da sola. Nella scorsa puntata Carlotta ha regalato un sorriso al pubblico di Canale 5 con una delle sue ‘perle’, inoltre abbiamo visto la fidanzata Nadia sempre più vicina al single Stefano. Insomma, ci aspettano tanti altri colpi di scena anche questa sera. Ma cosa succederà? La coppia protagonista sarà ancora quella composta da Speranza ed Alberto: il fidanzato, nonostante sia entrato a far parte del programma con la sua compagna da 16 anni, si sta lasciando andare, forse un po’ troppo. Ecco le anticipazioni di Temptation Island!

Temptation Island, anticipazioni 7 ottobre: Alberto ‘esagera’, Speranza è sotto choc

Con i video promo pubblicati, Temptation Island assicura che anche questa sera ci saranno tantissimi colpi di scena. Sarà una puntata imperdibile: la coppia protagonista sarà ancora quella composta dai napoletani Speranza ed Alberto. Lui sembra esser davvero molto preso dalla single Nunzia e con carezze, baci ed abbracci sta facendo letteralmente impazzire la sua fidanzata che lo guarda dal villaggio accanto. Un episodio particolarmente ‘spinto’ lascerà sotto choc la napoletana, ecco il video di anticipazione pubblicato dal canale social del programma:

Speranza si è poi sfogata con le sue compagne d’avventura: in lacrime si interroga “Cosa ho fatto di male? Sto proprio morendo“. Deciderà di continuare il suo percorso a Temptation Island o chiederà il falò di confronto al suo Alberto? Intanto questa sera di 7 ottobre scopriremo se Serena ha accettato il falò di confronto richiesto dal suo Davide: quest’ultimo vuole sapere se la sua compagna è realmente interessata al single Ettore.

In un altra clip presente tra le anticipazioni c’è una forte reazione di Carlotta: cosa avrà visto per arrivare a dire “Non voglio più vederlo, basta!” ? La giovane esce dal pinnettu in lacrime e sul fidanzato nel villaggio accanto aggiunge: “Che uomo di me**a“. “Salvo ha parlato di qualcosa che è esterno a Temptation Island, è giusto che tu lo sappia” sono invece le parole di Alessia Marcuzzi per Francesca: cosa avrà detto Salvo? Lo vedremo stasera su Canale 5.

Una clamorosa anticipazione riguarda Nadia ed Antonio: quest’ultimo ha chiesto di incontrare la sua compagna che sembra esser sempre più vicina al single Stefano. Nel video di anticipazione vediamo la giovane in crisi: non sa se accettare il falò di confronto o no. Ma non è tutto! Il single Stefano le chiede ‘un motivo per lasciarla andare‘. Sarà una serata davvero frizzante: non ci resta che attendere l’inizio della puntata!