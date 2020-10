Temptation Island, sapete che lavoro fa Alberto? Non immaginereste mai; ecco alcune curiosità sul concorrente del reality.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella attuale di Temptation Island. Nel docu-reality di Canale 5, nuove coppie si sono messe in gioco, testando i propri sentimenti proprio nella trasmissione targata Queen Mary. E, tra le coppia più in vista di questa edizione c’è quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Nonostante siano legati da ben 16 anni, tra i due non sembra essere tutto molto chiaro. In particolare, è Alberto ad avere dubbi sui sentimenti che prova nei confronti della sua fidanzata, che, nel villaggio, ha addirittura definito l’“antidonna”. Come finirà l’avventura in tv tra Alberto e Speranza? Staremo a vedere. Nel frattempo, curiosi di scoprire qualcosa in più sul napoletano? In seguito, vi sveleremo che lavoro fa il protagonista di Temptation Island.

Temptation Island, sapete che lavoro fa Alberto, fidanzato di Speranza?

Alberto Maritato è uno dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island. 32 anni, originario di Marigliano, in provincia di Napoli, partecipa alla trasmissione di Canale 5 con la sua fidanzata Speranza Capasso. Ma sapete che lavoro fa? Ebbene, il napoletano ha una grande passione, quella per la cucina, che fa parte anche del suo lavoro. Alberto infatti è uno chef ed è titolare di tre ristoranti.

Una vita bella piena, quella di Alberto, fuori dal programma. La domanda che tutti ora si pongono è: il napoletano lascerà la trasmissione con o senza la sua fidanzata? Nell’ultima puntata, abbiamo visto Alberto sempre più vicino alla single Nunzia. E, stando alle anticipazioni della prossima puntata, di mercoledì 7 ottobre, l’intesa tra i due sarà sempre più forte. Cosa deciderà di fare Speranza? Chiederà un falò di confronto anticipato con il suo fidanzato?

Non ci resta che attendere tutte le novità direttamente dall’isola delle tentazioni! E voi, state seguendo le vicende di questa coppia? Come pensate che andrà a finire tra i due?