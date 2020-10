Temptation Island, Salvo e Francesca ‘rivali’ nel lavoro: cosa fanno

Salvo e Francesca, concorrenti di Temptation Island, sono ‘rivali’ nel lavoro: ecco che lavoro fanno i due fidanzati

Salvatore, detto Salvo, Santarsiero e Francesca Merra sono una delle coppie in gioco nella nuova edizione di Temptation Island, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Entrambi sono originari della Basilicata e vivono insieme a Milano insieme. I due sono legati sentimentalmente da cinque anni, ma in realtà si conoscono da molto più tempo, perchè prima di essere fidanzati sono stati amici. La coppia decide di partecipare al reality show di Canale 5 perchè il loro amore ormai è ad un bivio. Salvatore, in merito alla loro partecipazione al programma, ha dichiarato: “Da un anno la nostra storia è diventata piatta. La nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno. La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia“.

Temptation Island, sapete che lavoro fanno Salvo e Francesca?

Salvo Santarsiero e Francesca Merra sono nati in Basilicata, ma già da qualche anno si sono trasferiti a Milano. La coppia, come tanti giovani italiani, ha deciso di abbandonare la propria terra natia e trasferirsi altrove per cercare fortuna. Il capoluogo lombardo sembra aver offerto loro maggiori possibilità e oggi Salvatore e Francesca vivono insieme lì. I due, però, sono ‘rivali’ nel lavoro: Salvatore e Francesca, infatti, lavorano entrambi come vice store manager in un negozio di prodotti biologici. I due, dunque, sono concorrenti, ma quando tornano a casa la rivalità ovviamente non esiste.

Il loro rapporto, però, da qualche anno è abbastanza piatto, come racconta Salvo alla produzione di Temptation Island, e per questo hanno deciso di partecipare al programma. Anche Francesca nutre forti dubbi nel loro rapporto. La ragazza, infatti, ha raccontato di aver sempre visto il suo fidanzato come marito e padre ideale per i suoi figli, ma ad oggi lo trova troppo poco responsabile. La donna dunque vorrebbe dare una svolta al proprio rapporto per fare, subito dopo il programma, un passo molto più concreto. Il reality show delle tentazioni potrebbe essere un buon banco di prova per loro. Al termine dei ventuno giorni, il loro rapporto potrebbe essere totalmente ridimensionato.