Vi ricordate Sonia e Gabriele di Temptation Island? Ecco che fine hanno fatto e come sono diventati oggi, cosa sappiamo di loro.

Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island, andata in onda nel 2014 e condotta da Filippo Bisciglia. Insieme a loro, altre 4 coppie che scelsero di mettere alla prova il loro amore, tra cui ricordiamo sicuramente anche Manfredi Ferlicchia e Giorgia Lucini e Cristian Galella e Tara Gabrieletto. A differenza di questi ultimi due, che abbandonarono insieme il programma prima del previsto, il percorso di Sonia e Gabriele fu parecchio difficile e terminò con una rottura. Gabriele, infatti, si avvicinò molto a una delle single, scatenando l’ira di Sonia, che al falò finale decise di lasciarlo dopo 9 anni d’amore e uno di convivenza. Una decisione difficile e sofferta la sua, ma inevitabile dopo il comportamento del suo fidanzato che, successivamente, ha cercato in tutti i modi di tornare con lei, corteggiandola a lungo prima che lei si convincesse a dargli una seconda possibilità. Nel 2016 i due sono convolati a nozze e hanno avuto anche due bambini, Michele e Bianca. Ma che fine hanno fatto ora Sonia e Gabriele? Sono ancora sposati? E soprattutto com’è cambiata la loro vita in questi anni? Scopriamolo insieme!

Vi ricordate Sonia e Gabriele di Temptation Island? Ecco come sono diventati oggi

Sonia e Gabriele parteciparono a Temptation Island perché lei non era convinta dell’amore del suo compagno, che dopo 9 anni sembrava ancora voler temporeggiare rispetto alla possibilità di sposarsi. Dopo il ritorno di fiamma della coppia, però, le tanto attese nozze sono arrivate e sono state celebrate nel 2016, il 27 maggio. Bellissimi e raggianti, Sonia e Gabriele pubblicarono anche alcuni meravigliosi scatti su Instagram.

Dopo il matrimonio, poi, sono arrivati a distanza ravvicinata due bambini, Michele e Bianca, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2019, che hanno coronato il loro sogno d’amore. La coppia, dunque, è ancora unita a felicemente sposata a 6 anni dalla forte esperienza di Temptation Island, che si è rivelata comunque una tappa importante della loro storia. Oggi, per quanto ne sappiamo, Gabriele starebbe continuando a lavorare come ingegnere, mentre Sonia sembra aver aperto un centro di medicina estetica, almeno stando a quello che pubblica sul suo profilo Instagram.

La cosa importante, comunque, è che Sonia e Gabriele sono ancora felici e innamorati e hanno costruito una meravigliosa famiglia. E a voi paice questa coppia?