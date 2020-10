L’artista in questa foto ha fatto la storia della televisione: la riconoscete?

La meravigliosa artista immortalata in questo scatto è oggi una delle stelle più famose dello spettacolo che ha fatto la storia della televisione: riuscite a capire di chi si tratta?

L’artista in questo scatto ha fatto la storia della televisione italiana: conduttrice, showgirl, ballerina, il suo talento è tale da risplendere luminoso tanto quanto la sua bellezza. Di origine bolognese, da piccolissima inizia a studiare danza presso L’Accademia Nazionale di Danza per poi approdare a Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo esordio in televisione arriva quando ad otto anni prende parte al primo film. Avete capito di chi si tratta? Non ancora? Un ultimo indizio: negli anni settanta ha dato scandalo per aver mostrato l’ombelico in diretta televisiva. Parliamo, ovviamente, della grande artista Raffaella Carrà, una delle stelle più celebri del panorama italiano, un‘artista che ha fatto la storia della televisione. La sua incredibile bellezza risplende ancora oggi più che mai, come se il tempo non fosse mai passato.

L’artista della foto è la stella della televisione italiana Raffaella Carrà

Bellissima, dotata di un fisico straordinario e di una serie innumerevoli di talenti, Raffella Carrà è un’artista a tutto tondo che ha segnato la storia della televisione. Una vera e propria icona che ha fatto dell’arte uno stile di vita e ha saputo eccellere in qualsiasi ambito si cimentasse. Di recente l’abbiamo ammirata in “A raccontare comincia tu”con un ospite d’eccezione, ma è spesso lei stessa ospite o protagonista di programmi di grande livello. Nell’immagine che vi abbiamo mostrato l’artista, stella della televisione italiana, vantava una massa di capelli scuri e forse questo ha reso difficile riconoscerla. Siamo abituati, infatti, alla magnifica capigliatura biondissima che Raffaella Carrà sfoggia ormai da molto tempo. La sua bellezza, tuttavia, è la stessa di oggi con occhi grandi e profondi e un viso dai lineamenti perfetti. Il suo fascino e la sua eleganza le hanno regalato un successo meritatissimo e hanno ispirato migliaia di donne per generazioni, come accade ancora adesso. Un’artista nel senso più letterale del termine che ha saputo conquistare il pubblico in ogni occasione: Raffaella Carrà è una vera e propria icona che ha fatto la storia televisione.

Avevate riconosciuto la grande Raffaellà Carrà?

