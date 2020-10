La bellissima attrice Asia Argento è una star internazionale che riesce sempre a catalizzare l’attenzione mediatica: ma sapete qual è il suo vero nome e il motivo per cui è stato cambiato?

Asia Argento è un’artista dagli innumerevoli talenti: attrice, cantante, regista, si è cimentata in diverse sfere per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Figlia del celebre Dario Argento, maestro dell’horror italiano, è nata a Roma ed è stata la compagna di Morgan, famoso artista italiano, con cui ha avuto una figlia Anna Lou. Questo nome è stato scelto in ricordo della sorellastra dell’attrice dal lato di madre, venuta a mancare a causa di un tragico incidente. La talentuosa Asia Argento, che ha compiuto da poco 45 anni e ricevuto degli auguri molto speciali, ha esordito sul grande schermo fin da piccolissima. La sua carriera brillante e costellata di successi le è valsa diversi premi, tra cui il rinomato David di Donatello e il Nastro d’Argento. Dal carattere indomito, deciso, originale e spontaneo, Asia Argento ha sempre saputo risplendere di luce propria e raggiungere un immenso successo: ma sapete qual è il suo vero nome e il motivo per cui è stato cambiato? Scopriamolo.

Qual è il vero nome di Asia Argento e perché è stato cambiato?

La bellissima attrice dal successo internazionale è uno dei talenti più incredibili del panorama italiano. Ha lavorato con registi famosi in tutto il mondo, come la grande Sofia Coppola in Maria Antonietta in cui ha condiviso il set con star del calibro di Kirsten Dunst. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre seicentomila follower, fan che amano scoprire i dettagli che la star decide di condividere riguardo alla sua vita privata e lavorativa. Non tutti sanno, però, che il vero nome di Asia Argento è, in realtà, Aria. Nonostante i genitori volessero chiamarla proprio “Asia”, alla sua nascita era in vigore una normativa che vietava di conferire ai nascituri alcuni nomi, come, ad esempio, quelli che riprendevano luoghi geografici. Per questo motivo l’attrice è stata dichiarata Aria Maria Vittoria Rossa Argento, ma per i genitori e tutta la famiglia il suo nome è Asia.

Eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena sul vero nome di Asia Argento e sui motivi per cui i genitori dovettero cambiarlo?